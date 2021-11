'Winter Park': torna il luna park di Genova per l'inverno 2021-2022

Dopo la pausa forzata del 2020, a Genova torna il Winter Park, attrazione principe dell’intrattenimento e colonna portante delle festività natalizie cittadine. Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 15 inaugura il luna park che, fino al 16 gennaio 2022, porta in piazzale Kennedy più di 130 attrazioni per 44 giorni di adrenalina e divertimento per grandi e piccini.

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy. "È da quasi due anni - racconta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff organizzatore del Winter Park - che sogniamo il momento di poter riportare a Genova un luna park che, per la città, significa festa, cultura e spensieratezza. Sarà un ritorno in grande stile, con un’inaugurazione con fuochi d’artificio, truccabimbi e trampolieri e con due novità assolutetra le nostre attrazioni: una Power Tower di 40 metri e il Tnt Train, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi".

Causa pandemia da Covid-19, nel 2020 la manifestazione è stata annullata e le oltre 300 famiglie che lavorano al luna park avevano salutato la città con uno striscione in piazzale Kennedy. "Il 2020 non è stato semplice per nessuno: non abbiamo potuto lavorare per più di un anno – aggiunge Gutris – e molti di noi si sono dovuti reinventare. Ma finalmente possiamo ricominciare e non vediamo l’ora di far divertire grandi e piccini in piazzale Kennedy, portando particolare attenzione alla sicurezza: per entrare sarà necessario il green pass ed eseguiremo controlli a campione per garantire la tranquillità a tutti i partecipanti".

Inaugurazione: fuochi d'artificio, trampolieri, truccabimbi e clown

Sabato 4 dicembre 2021 alle ore 15 si alza il sipario sul Winter Park, con il taglio del nastro in presenza delle autorità che inaugura ufficialmente il luna park mobile più grande d’Europa. In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa dai genovesi di ogni età. Poi, alle 22.30, uno spettacolo pirotecnico di 15 minuti, curato dalla Settifirework, chiude la prima giornata. Ma gli eventi non finiscono qui: come ogni anno sono previste diverse attività collaterali, il cui calendario sarà svelato nei prossimi giorni.

Il Winter Park è aperto da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.

Per accedere al Winter Park Genova è necessario il green pass, che sarà controllato a campione all'interno della manifestazione.