La Luna nel Parco: tornano a Nervi le osservazioni del cielo organizzate da Polaris

Dopo due anni di stop forzato, riprendono le serate osservative pubbliche dedicate alla Luna e ai pianeti visibili, organizzate dall'Associazione Ligure Astrofili Polaris. Appuntamento venerdì 10 giugno dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ai Parchi di Nervi, ingresso dalla passeggiata Anita Garibaldi all'altezza dei Bagni Scogliera.

Indisponibile per lavori la consueta location di Corso Italia, ma la collaborazione con la ProLoco di Nervi ha permesso di trovare una suggestiva e comoda alternativa in prossimità di un ampio prato. Saranno a disposizione gratuitamente diversi telescopi e gli esperti dell'Associazione Polaris per commentare gli oggetti che verranno mostrati, in primis la Luna. Serata successiva in programma venerdì 9 settembre.

Per ulteriori informazioni scrivere alla casella mail info@astropolaris.it o telefonare al numero 346 2402066.