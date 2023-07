Lumos Party: serata a tema Harry Potter

Venerdì 4 agosto è in arrivo una serata "magica" per bambini e amanti di Harry Potter, organizzata da Avventure Cittadine Genova.

Il "Lumos Party" è una festa ispirata al celebre maghetto e all'incantesimo che serve per far scaturire una luce dalla bacchetta, "lumos".

Dalle 19,30 alle 22,30 i bambini (dai 5 ai 12 anni) saranno impegnati in giochi e attività magiche oltre che a cenare tutti insieme, mentre i genitori potranno ritagliarsi una serata per loro: la festa si svolgerà nella sede di Avventure Cittadine in vico Giannini 2/3a.