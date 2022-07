Luchè al Porto Antico per il Balena Festival

Prosegue il Balena Festival all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Domenica 17 luglio alle 20:30 sale sul palco Luchè, nome d'arte del rapper napoletano Luca Imprudente, per presentare i brani del suo ultimo album “Dove volano le aquile”. Per la prima data del nuovo tour, il rapper non mancherà di proporre hit e brani storici. Come sempre al Balena Festival molto ricco l'opening act con Noyz Narcos, Dani Faiv, Gorka, Z75.

Biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco.