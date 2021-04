La luce della sera dal Forte Ratti: escursione

La guida ambientale escursionistica Davide Costa venerdì 30 aprile alle 17,30 organizza una semplice escursione serale dalle alture del quartiere di San Fruttuoso verso i Forti Ratti e Richelieu. L'escursione permetterà di visitare la più grande e maestosa opera fortificata ottocentesca della città di Genova e molte altre curiosità presenti nella zona.

Appuntamento alle ore 17:30 ai Camaldoli in via Berghini 250 al capolinea del bus Amt 67 nei pressi del Piccolo Cottolengo Don Orione.

La durata della camminata è di 2 ore circa, escluse le molte soste per le spiegazioni, rientro previsto intorno alle 20:45/21.

Dislivello e difficoltà: 250 metri complessivi circa per un livello di difficoltà per principianti.

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, pila frontale (obbligatorie) e abbigliamento da escursione a strati con un capo impermeabile

Costo: 8 euro per l'accompagnamento e le spiegazioni.

Per ulteriori informazioni o per confermare l'iscrizione scrivere in privato o su WhatsApp al numero 3465224718.