Luca Bizzarri al Porto Antico con “Non hanno un amico”, lo spettacolo tratto dall'omonimo podcast

Venerdì 19 luglio alle ore 21:30, in Piazza delle Feste del Porto Antico, di Genova proseguono gli appuntamenti comici di “Ridere d’agosto ma anche prima” con lo spettacolo “Non hanno un amico” di Luca Bizzarri. La rassegna estiva del Teatro Garage, giunta alla 34ª edizione, propone diversi spettacoli tra cabaret, commedia contemporanea, musica, satira, teatro d’improvvisazione e appuntamenti per famiglie tra i palchi di Villa Imperiale e del Porto Antico.

“Non hanno un amico” è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Esattamente come nel podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro dello spettacolo c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto, Bizzarri conduce il pubblico a ridere di sé stessi, delle proprie debolezze, dei tic. Un’ora di racconto in cui il pubblico può riconoscersi come in uno specchio che all’inizio pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Le prevendite dello spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9.30-18 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9.30-18 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447