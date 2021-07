Opera&Ballet Festival: il pianista Luigi Nicolini ospite d'eccezione ad Arenzano

Luigi Nicolini è un famoso pianista, noto al pubblico televisivo per aver affiancato Paolo Limiti nelle tante trasmissioni. Quello che forse non tutti sanno è che Nicolini, oltre ad essere uno straordinario musicista, è anche autore di saggi e apprezzato compositore. Per Casa Ricordi ha composto la musica dell’opera “La Zingara Guerriera”, scritto musica e libretto dell’opera “Il dubbio” e numerosi brani di musica classica, due dei quali sono inseriti anche nel programma del concerto “Sulle ali della musica, da Rota a Morricone”, di cui ha curato anche gli arrangiamenti, in programma ad Arenzano sabato 31 luglio.

L’evento, grandioso anche per il cast che vede impegnati oltre trenta artisti in scena, è un omaggio alla musica per il cinema con in programma brani intramontabili impressi nella memoria collettiva come Moon River, Anonino Veneziano, Il Padrino, Smile, C’era una volta il west e tanti altri.

Musica che ha fatto sognare, innamorare, la cui straordinarietà è stata sottolineata da premi e riconoscimenti, tra cui l’ambita statuetta: il premio Oscar. Musica che ha influenzato profondamente le emozioni, contribuendo in maniera nascosta, ma imprescindibile, al successo dei film a cui è legata, lasciando un segno nella storia del grande cinema internazionale.

La serata, unica ed esclusiva in prima assoluta, si preannuncia magica. Luigi Nicolini, l’Orchestra Opera & Ballet diretta dal M° Gianmario Cavallaro per esecuzione musicale dal vivo di alcune tra le più belle pagine mai scritte e i bravissimi danzatori del Balletto di Milano interpreti delle coreografie, accompagnano gli spettatori in un viaggio in cui si ripercorre un pezzo di storia tra pura poesia, gioia e commozione.

Il Festival si chiuderà sabato 7 agosto con "Opera in Danza" a cura del Balletto di Milano:una serata di grande danza che presenta un collage su capolavori lirici tra cui "Carmen" e "Manon".

Biglietti in vendita pressol'ufficio Turismo di Arenzano, tel. 010.91.27. 581

Informazioni e prenotazioni biglietti: biglietteria@ballettodimilano.com – tel. 347-877.93.84

Online ticket: www.ticketone.it

Prezzo biglietti: posto unico € 20.00 – ridotto € 16.00

Opera & Ballet Festival Arenzano 2021

Parco di Villa Figoli

direzione artistica Carlo Pesta

direttore musicale e d'orchestra Gianmario Cavallaro

direzione allestimenti Marco Pesta

Programma

31 luglio SULLE ALI DELLA MUSICA: DA ROTA A MORRICONE

Concerto su musiche di N. Rota, E. Morricone, L. Bacalov, S. Cipriani

Arrangiamenti Luigi Nicolini - Coreografie Agnese Omodei Salè

Con la partecipazione di Luigi Nicolini, Balletto di Milano, Orchestra Filarmonica Opera&Ballet

Direttore Gianmario Cavallaro

7 agosto

OPERA IN DANZA

balletto su musiche di G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni

Coreografie Agnese Omodei Salè, Biagio Tambone

con il BALLETTO DI MILANO