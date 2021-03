"Loving books": dialoghi di libri e sui libri, l'iniziativa della Biblioteca Universitaria di Genova

"Loving Books" nasce da una idea di Nicla Vassallo; l'intento è riunire alcune personalità della cultura italiana con cui intavolare dialoghi sui libri e intorno agli spunti e alle riflessioni che la loro lettura suscita. Prende così corpo il ciclo di otto incontri (dal 17 marzo al 23 giugno 2021) diretti da Nicla Vassallo, organizzati con la collaborazione della Biblioteca Universitaria di Genova (istituto del Ministero della Cultura) e dedicati a Rossella Panarese capo struttura, autrice, curatrice e conduttrice di Rai Radio 3, recentemente scomparsa.

Nonostante l'emergenza sanitaria si è deciso di organizzare l'iniziativa con unformat che prevede la registrazione del ciclo degli incontri, che si svolgeranno sia a distanza che in presenza (se possibile). I video saranno diffusi per mezzo del canale You Tube e della pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Genova (ma anche dal sito https://www.bibliotecauniversitaria.ge.it) e di tutte le realtà culturali e istituzionali che con entusiasmo hanno dato la disponibilità alla loro divulgazione. Una modalità che nei nostri intenti vuole permettere la massima fruizione e diffusione di queste conversazioni, anche oltre i confini cittadini e il termine temporale dello svolgimento della manifestazione.

Gli incontri, con la presenza di Nicla Vassallo, saranno trasmessi alle ore 17 secondo il seguente programma.

Apre "Loving Books", il 17 marzo, la conversazione con Anna Longo, Giuseppe Cederna, Antonio Dalla Venezia che prende spunto dal libro "Fellini guarda il mare" (dei Merangoli 2020).

Il 31 marzo “Pregiudizi inconsapevoli” (Mondadori 2020), scritto da Francesca Vecchioni, porterà l'autrice a un confronto con Alberto Diaspro.

Il 7 aprile Eva Cantarella dialogherà su “Sparta e Atene” (Einaudi 2021).

Il 12 maggio Dacia Maraini rifletterà sull'evoluzione dei rapporti interpersonali partendo dalla storia narrata in “Trio” (Rizzoli 2020).

Il 19 maggio Umberto Curi parlerà sui “Film che pensano” (Mimesis 2021) insieme ad Andrea Panzavolta.

Il 26 maggio è la volta di Salvatore Settis, che insieme a Mariangela Bruno, partendo dal suo “Incursioni” (Feltrinelli 2​020), porrà in evidenza le tensioni e i legami nell'arte tra l'antico e il contemporaneo.

Il 16 giugno Nicla Vassallo presenterà “Pandemia amorosa dolorosa” (Mimesis 2021) insieme ad Antonio Gnoli.

L'ultimo appuntamento, il 23 giugno, è con Gianni Berengo Gardin, Susanna Berengo Gardin, Gianni Martini, per ripercorrere l'attività del fotografo, prendendo spunto da “In parole povere. Un’autobiografia per immagini” (Contrasto 2020).