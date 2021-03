Loving Books: conversazione sui "Pregiudizi Inconsapevoli"

Tutto pronto per il secondo incontro del ciclo "Loving Books", che sarà pubblicato mercoledì 31 marzo alle ore 17 sul sito e sul canale YouTube della Biblioteca Universitaria di Genova.

​Il libro da cui prende spunto la conversazione è "Pregiudizi inconsapevoli" di Francesca Vecchioni (Mondadori 2020).

Basandosi sugli studi di psicologia comportamentale più recenti, l'autrice smaschera, con tono ironico e dissacrante, tutte le volte in cui senza volerlo cadiamo nella trappola degli stereotipi e ci aiuta a capire le nostre dinamiche cognitive, per individuare gli errori più frequenti in cui possiamo incorrere e quindi modificare il nostro sguardo sul mondo.

Partecipano all'incontro Francesca Vecchioni, Alberto Diaspro e Nicla Vassallo.