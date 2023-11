“La Voce e il Tempo” 2023 si chiude con “Love Against” di Matteo Manzitti

Giunge all’ultimo appuntamento della ricca stagione 2023 “La Voce e il Tempo”, rassegna musicale che quest’anno ha coinvolto alcuni tra i più suggestivi luoghi di Genova. Giovedì 30 novembre alle ore 18.30 sarà la Sala Campana del Teatro della Tosse a ospitare il reading corale poetico-musicale “Love against”. Lo spettacolo coinvolgerà Matteo Manzitti (composizione), Lorenzo Colombo alle percussioni e il Coro del Liceo Pertini di Genova.

“Love Against” (L’amore contro) è un progetto poetico-musicale incentrato sulla parola di poeti che hanno scritto e lavorato in tempi di dittatura, che hanno provato o il dolore dell’esilio politico, o quello della repressione e dello stigma sociale e che nonostante queste forme di violenza hanno continuato a scrivere, a utilizzare la forma poetica come atto sia d’espressione che di disobbedienza civile. Poeti come Pablo Neruda, Bertold Brecht, Federico Garcia Lorca, Alekos Panagulis, Vladimir Majakovsky, autori capaci di usare la parola poetica per scrivere parole di dolce nostalgia per la patria insieme a

parole coraggiose, di denuncia e testimonianza contro gli abusi e gli orrori del potere. Una poesia che sa scendere in piazza è un po’ come un amore che non rimane nel perimetro del sentimento, ma sa farsi presa di posizione comune, sa prendere la parola in nome di altri per richiedere verità e giustizia: un

amore, appunto, che sa schierarsi contro.

Il coro disporrà di alcuni oggetti sonori tra cui un megafono. Le poesie saranno “parcellizzate” in frammenti, creando collegamenti e rimandi inaspettati tra immagini di grande forza poetica: questi frammenti saranno non solo cantati, ma anche “detti”, sussurrati e in alcuni momenti anche “urlati”.

