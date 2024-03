“Louise Brooks e il Vaso di Pandora”: al Sipario Strappato la storia della mitica icona del cinema americano

Sabato 9 Marzo alle ore 21, presso il Teatro il Sipario Strappato di Arenzano, debutta ufficialmente lo spettacolo “Louise Brooks e il vaso di Pandora” prodotto da Il Teatrino di Bisanzio, con Anna Giarrocco e Andrea Benfante per la regia di Andrea Benfante.

Lo spettacolo rappresenta il percorso di una delle più controverse icone femminili del cinema americano e racconta la storia della sua tentata emancipazione come donna indipendente: da attrice ad emarginata fino alla consacrazione di icona pop del fumetto. Una donna colta e coraggiosa che tuttavia è stata schiacciata dal suo stesso voler essere libera e ribelle, da pregiudizi e stereotipi.

Sono gli anni quaranta: Louise Brooks vive in una stanza ammobiliata facendo la squillo per sopravvivere. Dal proprio passato verrà a trovarla Schigolch, personaggio equivoco ed enigmatico che, per aiutarla a rinfrancarsi le porterà un vaso di Pandora contenente la Speranza salvifica che Louise otterrà solo ripercorrendo tutti i suoi eccessi. Comincia così il viaggio a ritroso della donna: dagli abusi sessuali subiti da bambina, al suo sogno di diventare ballerina, dai film hollywoodiani a quelli europei con Pabst, dall'alcolismo e l'emarginazione alla riscoperta negli anni settanta.

Tematiche affrontate

Dimenticare è diventato qualcosa di pericolosamente attuale. In una società dove si è ibernati in un eterno presente e privi – persino – di un passato prossimo, la Storia tende ad essere congedata velocemente dalle menti senza dare modo alla Cultura di formarsi nella coscienza delle nuove generazioni. Louise Brooks è la Diva dimenticata per eccellenza. Il problema sorge quando si comincia a dimenticare anche Valentina, l'icona pop creata su sua immagine dal genio di Guido Crepax. Oltre all'esigenza di tener vivo il ricordo di una donna particolare e di tutte le contraddizioni e debolezze umane che ce la rendono così familiare eppure così distante, l'affermazione del genere femminile su quello maschile è un altro focus fondamentale. Un disperato senso d'emancipazione di Louise impartito subdolamente dallo show businness inventato dagli uomini di Hollywood, non dalle donne. Il desiderio d'affrancarsi senza riuscire, fallendo miseramente ad ogni tentativo. O meglio: facendo in modo che tutto vada a rotoli tramite un perverso auto sabotaggio masochistico. Le violenze subite da bambina che non la lasceranno mai in pace. Una grandissima umanità costellata di una solitudine soffocante. La consapevolezza che un giorno di lei e di tutto il suo mondo non rimarrà più nulla.

Note di regia

La piéce si pone a metà tra immaginazione fantastica e rievocazione onirica della protagonista femminile che, dimenticata per anni, torna a vivere grazie all'interesse di un nuovo pubblico che la consacra ad icona di uno stile. Ma a fare i conti con lei c'è l'età, implacabile, che l'attende spietata dentro al vaso di Pandora. Troverà Louise la sua vera essenza e quindi la pace? Lo spettacolo è costruito come un sogno, dove Louise ripercorre in un libero flusso di coscienza i suoi tormenti e mette a nudo il suo animo tra i ricordi del successo e della caduta, interloquendo con gli uomini, rievocati da lei, che l'hanno innalzata e sfruttata e mostrandoci il volto oscuro della scintillante Hollywood.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.