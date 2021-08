Loredana Bertè in concerto al Porto Antico

Mercoledì 18 agosto Loredana Bertè in concerto a Genova, al Porto Antico. In scaletta i suoi successi di sempre e le canzoni del "Figlia di... Summer tour 2021".

Semplicemente Loredana, non un concerto ma un evento. 70 anni compiuti nel 2020, bravura e grinta da vendere.

Reduce dalla pubblicazione del singolo “Che sogno incredibile” in duetto con Emma Marrone e da un piccolo intervento chirurgico che ha causato il rinvio dell’inizio del tour 2021, il 18 agosto arriva a Genova per EstateSpettacolo una delle piu? grandi artiste italiane: quella che ha sempre anticipato i tempi non solo nella musica, ma anche nello stile, nella moda, nella lotta per i diritti, sempre al fianco di chi voleva e vuole un mondo piu? giusto per tutti.

Ad accompagnarla ci sarà la nuova “Bandabertè” con Alberto Linari alle tastiere, Andrea Morelli e Massimiliano Corona alle chitarre, Pier Mingotti al basso, Ivano Zanotti alla batteria.

Biglietti da 49 a 74 euro più diritti di prevendita.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...