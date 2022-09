London Valour in concerto, tributo a De André al Cabannun di Campomorone

Venerdì 16 settembre alle ore 21, al Cabannun di Campomorone ai Giardini Dossetti, tributo a Fabrizio De André con il concerto dei London Valour. La band nasce nell’estate del 2016 da musicisti appassionati di De Andrè e provenienti da diverse esperienze nell’ambito genovese. Il loro nome è tratto da quello della nave a cui Fabrizio ha dedicato una sua canzone in memoria del naufragio avvenuto nel porto di Genova il 9 aprile 1970: “Parlando del Naufragio della London Valour” (1978).

Eseguono musica rigorosamente dal vivo partendo dal duo più acustico ed intimistico fino alla band al completo. Hanno all’attivo numerosi concerti in diverse piazze e teatri e collaborazioni a spettacoli teatrali (tra cui “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andre’). La loro proposta musicale attinge dagli album di Fabrizio creando suggestioni poetiche e divertimento come Bocca di Rosa o il Pescatore e momenti più acustici come Il Suonatore Jones o La canzone dell’amor perduto. Infatti per la band il modo migliore per ricordare Fabrizio è con spirito di amicizia, festa e poesia proprio come faceva lui.

La formazione è la seguente:

Matteo Troilo, voce e chitarra

Benedetta Bollo, violino e cori

Andrea Bono, chitarra solista e cori

Fabio Gandini, basso

Enrico Bovone, percussioni

Ingresso Euro 10,00

Prevendita biglietti e informazioni:

londonvalourband@gmail.com

Tel. 348 8032452/345 1303813