A Compagna presenta l'incontro: “La Loggia di Banchi, una nuova area archeologica nel centro di Genova”

Martedì 26 marzo alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXIII appuntamento del ciclo 2023-2024. Simon Luca Trigona racconta: “La Loggia di Banchi: una nuova area archeologica nel centro di Genova. Gli scavi”. Ingresso libero.

Nel corso dei lavori per la realizzazione del nuovo Museo della Città, all’interno della monumentale Loggia dei Banchi, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova a partire dalla fine del 2021 ha realizzato una importante campagna di scavo che ha portato in luce un intero settore della città medievale interrato al momento della realizzazione alla fine del '500 della Loggia. Alle fasi di scavo sono seguiti i lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale, che nel prossimo futuro potrà essere quasi integralmente fruito grazie allo sviluppo di un nuovo progetto museale. Attualmente sono in corso da parte dell'equipe di ricerca della Soprintendenza (archeologi, architetti, storici dell'arte, restauratori e archivisti) gli studi e le analisi sul contesto e sui reperti provenienti dallo scavo, sui documenti d'archivio e la storia urbanistica. Le indagini sono ancora in corso e saranno oggetto di prossima pubblicazione, ma alcune informazioni sono già disponibili e confermano il ruolo centrale di questo settore della città medievale almeno a partire dalla fine del XII secolo.

Il relatore, Simon Luca Trigona, è archeologo medievista e subacqueo. Dal 2013 funzionario archeologo presso la Soprintendenza ligure con l'incarico di responsabile prima della tutela dell'estremo ponente ligure, poi dal 2015 del territorio comunale di Genova. Nel campo dell'archeologia subacquea ha coordinato una serie di interventi di scavo e ricerca su numerosi relitti e contesti subacquei liguri.