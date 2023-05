Lo spettacolo è un iceberg - II parte

Lo spettacolo è un iceberg di cui il pubblico vede solo la parte emersa. Dopo aver affrontato il rapporto tra musica e regia, Laura Sicignano, regista e drammaturga dialoga con Guido Fiorato, scenografo e costumista: insieme raccontano come si giunge alla creazione di uno spettacolo. Come nasce un'idea, come si sviluppa la relazione tra i diversi artisti, cosa succede dietro le quinte nel periodo precedente l'apertura del sipario? Questa operosa e complessa macchina rappresenta il punto di incontro tra personalità e linguaggi artistici diversi, come scena, costumi, parola e regia e il punto d'arrivo del patrimonio di un antico fare, spesso poco conosciuto, ma estremamente affascinante.

Laura Sicignano è regista, autrice, direttrice. Laureata con lode in Storia del Teatro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ha lavorato al Teatro Stabile di Genova nei settori organizzazione e comunicazione, sotto la direzione di Ivo Chiesa. Nel 1994 ha fondato il Teatro Cargo a Genova, in cui è stata direttrice e regista/autrice di oltre 40 produzioni. Ha inoltre organizzato 3 festival su tematiche di impegno civile e dal 2002 al 2017 ha curato le stagioni al Teatro del Ponente e al Teatro di Villa Galliera, due teatri inaugurati dal Cargo. Dal 2018 al 2022 ha diretto il Teatro Stabile di Catania. I suoi spettacoli trattano di Storia e Memoria, storia delle donne, eroi perdenti e dimenticati, viaggi nello spazio e nel tempo.

Guido Fiorato, dopo gli studi universitari presso la facoltà di lettere, inizia giovanissimo il lavoro di scenografo e costumista con il Teatro della Tosse ed in veste di assistente scenografo con Hayden Griffin ed Emanuele Luzzati nelle produzioni del Teatro di Genova. A partire dal 1990 lavora come scenografo e costumista per il Deutsches Schauspielhaus di Amburgo e per altri teatri tedeschi; tornato in Italia, riprende la sua collaborazione con il Teatro dell'Archivolto per cui nel 1989 aveva già curato le scene di Angeli e soli da Italo Calvino, firmando le scene di Il bar sotto il mare, Amlieto di Stefano Benni; le scene e i costumi per L'occhio del lupo, Monsieur Malaussène, Merci di Daniel Pennac, Cuori pazzi e Cipputi di Altan e La buona novella di Fabrizio De André, Father & Son di Michele Serra, tutti spettacoli diretti da Giorgio Gallione. Lavora con molti Enti Lirici tra cui Venezia, Parma, Torino e Roma. Attualmente ricopre la carica di Direttore presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.