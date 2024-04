Seconda edizione di “Livesanta Green”, con incontri sulla sostenibilità e Green Village

Sabato 27 aprile a Santa Margherita Ligure è in programma la seconda edizione di “Livesanta Green”, evento di sensibilizzazione per una mobilità sostenibile e, più in generale, per una condotta di vita più rispettosa verso l’ambiente.

Al format collaudato dello scorso anno della tavola rotonda, si aggiunge una novità: un green village allestito in banchina Sant’Erasmo. In vetrina i protagonisti del dibattito del pomeriggio, ovvero i soggetti che lavorano e operano a Santa Margherita Ligure in modo green.

Il Green Village aprirà alle 9 e resterà aperto fino alle 18, mentre la tavola rotonda inizierà alle 16 e terminerà alle 17:45 circa.

Programma incontri

16:00 – 16:20

Mi compro un mezzo elettrico… e lo uso

Cesare Appari – Co-titolare Appari Moto

Simone Brescia – Presidente Portofinobike

Laura Adami – Comandante Polizia Locale SML

16:20 – 16:40

Mare blu, mare green… un mare di lavoro

Benedetto Carpi – Presidente Cooperativa Motopescherecci SML

Andrea Benedetti – Commerciale Battagli Marine Hardware

Giacomo Luis Fantinuoli – Commerciale Maremoto

16:40 – 17:00

Santa Green

T.V. Salvatore Amenta – Comandante Circomare SML

Ilaria Gavuglio – Presidente Amt

Filippo Agazzi – Amministratore delegato Aprica

17:00 – 17:20

Il green (che) funziona

Gio Giacobbe – Ceo Acbc

Claudio Bertelli – Reparto sviluppo progetti Nautica Bertelli

17:20 – 17:40

Conclusioni

Paolo Donadoni – Sindaco di Santa Margherita Ligure

Il palco sarà montato all’inizio di banchina Sant’Erasmo, lato Castello. Durante la manifestazione l’Associazione PortofinoBike metterà a disposizione alcune bici elettriche; Aprica informerà sulle novità nella raccolta differenziata che partiranno a partire dal 1° maggio; i pescatori illustreranno le novità in materia ambientali che riguarderanno la pesca cittadina; Maremoto farà delle dimostrazioni in mare; Amt accoglierà i visitatori con uno dei suoi mezzi elettrici.

Livesanta Green è un’iniziativa del Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con Nautica Bertelli che ha il suo Boat Show in fondo a banchina Sant’Erasmo. In caso di maltempo la tavola rotonda si terrà nel Castello Cinquecentesco.

Info su livesanta.it.