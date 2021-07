Goa-Boa Festival: 5 live set in una serata al Porto Antico

Prezzo non disponibile

Goa-Boa il 24 luglio ospiterà un vero e proprio festival nel festival con ben 5 live set concentrati in un solo giorno giorno all'Arena del Mare al Porto Antico.

RON_GALLO

Sabato 24 luglio la tappa genovese del tour italiano di Ron Gallo insieme a Chickpee, compagna di vita e di palco. L’artista originario di Philadelphia è pronto a stupire con le sue performance fantasiose e il suo personalissimo e curioso mix di cantautorato made in Usa e sonorità contemporanee.

COLOMBRE

Esponente di punta del nuovo cantautorato italiano, Giovanni Imparato, in arte Colombre, porta le canzoni che ne hanno rivelato il talento.

Collaboratore di Calcutta, produttore di Maria Antonietta, conquista l’attenzione del pubblico fin dall’uscita del suo primo LP “Pulviscolo”.

LAILA_AL_HABASH

Stella nascente della scena italiana, nelle sue canzoni dal sound fluido mescola un gusto pop sempre personale con melodie e una scrittura che richiamano altri mondi.

CHARLIE_RISSO

Gioca in casa Charlie Risso, nata a Genova e appassionata di musica fin da quando entrò nel coro della sua scuola nel periodo del liceo. Poi varie esperienze live in vari locali della sua città natale. Una voce molto espressiva e influenze del cantautorato americano emergono in performance di grande intensità.

