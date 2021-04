LiveSanta On Air: il cartellone degli spettacoli in streaming

Arrivano gli spettacoli in streaming organizzati dal comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria.

Si chiama #LiveSanta On Air il cartellone di otto eventi che verranno trasmessi nel mese di aprile in altrettante serate in esclusiva a partire dalle ore 21, visibili sui canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

Musica classica, teatro, folk, pop i generi proposti da artisti “amici” di Santa Margherita Ligure, tra quelli che da tempo si esibiscono sui palchi della città durante la bella stagione, con una sorpresa: all’iniziativa, insieme all’Associazione culturale Limelight ha aderito anche il celebre cantante Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana.

«Ringrazio gli artisti che hanno aderito alla nostra iniziativa - dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni - abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e tanto affetto: non solo la voglia di ritornare alla normalità e a esibirsi in pubblico ma un attaccamento vero alla nostra cittadina. E questo si vede e si sente in questi spettacoli che proponiamo in forma virtuale ma che rimangono come testimonianza per la nostra comunità».

Il calendario

Lunedì 5 aprile si parte con Beppe Gambetta e la sua chitarra con “Dove tia o vento”.

Giovedì 8 aprile toccherà a Pino Petruzzelli e il monologo “Pino racconta”…Vita nei boschi.

Lunedì 12 aprile ecco l’Associazione culturale Eureka con lo spettacolo di burattini “Frammenti di sogni” di Gino Balestrino;

Giovedì 15 aprile esibizione dell’Eso Quartet con il Maestro Giacomo Loprieno.

Lunedì 19 aprile il celebre pianista Andrea Bacchetti “Suona Bach” sul Tallone gran coda di Villa Durazzo.

Giovedì 22 aprile “Sant’in Music” con Corrado Barchi dell’Associazione Limelight che presenta Perla e Luigi Fontana (figlio di Jimmy).

Lunedì 26 aprile i “Racconti di cornamusa” con Fabio Rinaudo dell’Irish Music Festival e giovedì 29 aprile la chiusura affidata ad Andrea Cardinale e alla sua esibizione “L’anima di Paganini a Santa Margherita”, omaggio alla sua città natale.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e saranno fruibili gratuitamente.

