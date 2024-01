Opere dal vivo per le vie della città: nel centro storico genovese nasce il “Live painting in tour del Doge”

Il Civ Sestiere del Doge, in collaborazione con l’associazione culturale Pepita Ramone e Assoartisti Confesercenti Genova, presenta la prima edizione di “Live painting in tour del Doge”, un percorso itinerante lungo vico Indoratori, Campetto, via di Soziglia e dei Macelli di Soziglia, articolato in tre appuntamenti nelle giornate di sabato 20 e 27 gennaio e 3 febbraio, dalle 10 alle 13.

Artisti di diversa estrazione creeranno opere dal vivo, coinvolgendo direttamente il pubblico in sessioni interattive per un’esperienza unica che consentirà a tutti di assistere, in presa diretta, alla nascita ed evoluzione di un’opera d’arte.

«Un’anticipazione della primavera, un tocco di colore alle strade del nostro Civ per invitare genovesi e turisti a vivere il centro storico anche nel periodo invernale», commenta Francesca Pescetto, presidente del Civ Sestiere del Doge.

Nel dettaglio, sabato 20 gennaio insieme agli artisti di Pepita Ramone sarà presente il collettivo Only Art, progetto che intende dare una scossa al mondo dell’arte ed aprirà uno spazio proprio il successivo 26 gennaio; sabato 27 sarà la volta degli studenti dell’Accademia Ligustica e, infine, sabato 3 febbraio toccherà al gruppo Urban Sketchers Liguri.

Programma

Sabato 20 gennaio, ore 10-13

Collettivo Pepita Ramone e Collettivo Only Art

con:

Rossana Mannarino

Alessia Introna

Naminiel

Sabato 27 gennaio, ore 10-13

Collettivo Pepita Ramone

con:

Chiara Biasotti

Arianna Gardella

Marco De Paz

Mudi

Sabato 3 febbraio, ore 10-13

Urban Sketchers Liguria

Gruppo di disegnatori liguri che segue il manifesto degli urban sketchers: si disegna sul posto raccontando ciò che ci circonda, una registrazione del tempo e dello spazio fedele a ciò che si osserva. Il gruppo si sostiene a vicenda e mostra il mondo, un disegno alla volta.