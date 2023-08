Live painting – anteprima murales “Untitled 21”, incontro gratuito con l'artista a cura di Viceversa

Due appuntamenti imperdibili per assistere dal vivo alla realizzazione di un murales e per avere l’opportunità di conoscere direttamente dalle parole dell’artista Simonetta Littera le tecniche e il processo creativo che hanno portato alla sua nascita. Non solo: chi vorrà, potrà mettere alla prova la propria creatività con vernice e pennelli e formulando proposte per trovare un titolo all’opera.

L’evento Live Painting- anteprima murales “Untitled 21”, che avrà luogo Sabato 2 settembre alle ore 10 e sabato 16 settembre alle ore 16, è inserito all’interno del progetto Viceversa: illuminare e connettere, vincitore del bando ZIP - Zena Innovative People promosso dal Comune di Genova. Viceversa ha creato connessioni digitali e fisiche tra i musei cittadini e la street art della Valpolcevera per un'esperienza di visita innovativa e multidisciplinare ed è attivo nel promuovere il territorio attraverso la creazione di contenuti, eventi, laboratori, approfondimenti e lo sviluppo di una webapp con geolocalizzazione delle opere.

La partecipazione all’evento è gratuita e su prenotazione e realizzata in collaborazione con il Municipio II Centro Ovest. Meeting point presso l’uscita Metrò Brin con un operatore didattico di Rete Viceversa. Il murales si trova a circa 10 minuti di cammino.

Incontro gratuito.

Info e prenotazioni:

cell. 320 4025006

info@rete-viceversa.it