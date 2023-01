Lisa e Mara Amirfeiz in concerto per I Mercoledì Musicali di “A Compagna”

Per la serie I Mercoledì Musicali di “A Compagna”, mercoledì 11 gennaio alle ore 17 si esibirà il duo violoncello e pianoforte composto da Lisa e Mara Amirfeiz nel Palazzo Agostino De Franchi in piazza della Posta Vecchia, 3. Per l'ingresso obbligatoria la prenotazione scrivendo a: posta@acompagna.org

Lisa e Mara Amirfeiz, violoncelliste - pianiste, nascono a Genova nel 2000. Figlie d’arte - la madre è la pianista ed organista Maria Grazia Amoruso - vivono sin dalla nascita in un ambiente "ricco" di musica. Vista la propensione per gli strumenti musicali iniziano lo studio del pianoforte seguite dalla madre e, in un secondo tempo, si avvicinano anche allo studio del violoncello con il M° Nevio Zanardi e in un secondo momento al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova con il M° Giovanni Lippi. Lisa frequenta parallelamente anche la classe di pianoforte del M° Marco Vincenzi. Ad oggi, hanno concluso il ciclo di studi del corso pre-accademico in violoncello e Lisa, nel luglio 2021, si è laureata in Pianoforte con il massimo dei voti e lode.

Dei concerti in forma di duo si citano di seguito soltanto i più importanti. Nel luglio 2013 presso il Teatro di Portofino con lo scopo di stimolare i giovani ad avvicinarsi alla musica classica e, nel dicembre dello stesso anno, nel suggestivo contesto della rinascimentale Villa Spinola di Genova Albaro, proseguendo nel 2014 al Teatro Duse. Nell'ottobre 2015 hanno l'onore di suonare per Papa Francesco con l'Orchestra Giovanile del Conservatorio diretta dal M° Vittorio Marchese nella Sala Nervi - Città del Vaticano. Nel maggio 2017 tengono un concerto a Palazzo Rosso intitolato "Violoncelli gemelli" e, nell'estate 2018 si esibiscono all'isola di Capraia (LI). In considerazione delle loro eccellenti qualità artistiche ricevono uno speciale riconoscimento dal Rotary Club Genova Nord. Nell'aprile del 2019, al museo Sant'Agostino di Genova, si sono esibite in duo violoncello e pianoforte con musiche di Beethoven, Chopin e Schumann. Nel giugno 2021 Lisa vince il concorso G. Ponta come pianista ricevendo un'importante borsa di studio. Sono molto apprezzate per la loro intercambiabilità e per l'intesa musicale che traspare durante i loro concerti.

Programma

Ludwig van Beethoven:

Sonata per violoncello e pianoforte op. 5 n. 1

I - Adagio sostenuto. Allegro

II - Rondò: Allegro vivace

Fryderyk Chopin:

"Etude op. 25 n. 7" per violoncello e pianoforte

Robert Schumann:

"Fantasiestücke op. 73" per violoncello e pianoforte

I - Zart und mit Ausdruck - Delicato con Espressione

II - Lebhaft, leicht - Animato, Leggero

III - Rasch und mit Feuer - Rapido e con fuoco