“Lirica e colore” a Campo Ligure: concorso di pittura e opera lirica al castello

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 16 luglio torna a Campo Ligure l’evento “Lirica e Colore”, in un connubio di arti

all’interno del borgo della Valle Stura. Seconda edizione per il Concorso di Pittura Estemporanea ed Esposizione “Pietro Angelo Timossi”, dedicato al pittore campese Angelino Timossi. Ritrovo alle ore 10 in Piazza Vittorio Emanuele II, dove avverrà poi la premiazione alle ore 17. Ogni pittore del settore estemporanea potrà cimentarsi con qualsiasi tecnica pittorica sul tema “Scorci di CampoLigure”. Diversi i premi in denaro previsti per i vincitori, a cui si aggiungeranno dei riconoscimenti in filigrana, di cui Campo Ligure è Centro Nazionale, per i primi classificati per il settore estemporanea ed esposizione.

Per informazioni e iscrizioni, occorre mandare mail a: concorsotimossicampoligure@gmail.com o contattare il numero 340 9013889 (in orari pomeridiani, anche tramite WhatsApp).

Ecco il link al regolamento del concorso pubblicato sul sito del Comune di Campo Ligure:

https://www.comune.campo-ligure.ge.it/public/file/bando%20concorso%20di%20pittura%202022.pdf

Alle ore 21 presso il Castello di Campo Ligure sarà presentata l’opera lirica “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti. In uno scenario assolutamente caratteristico e scenograficamente consono all’ambientazione dell’opera, gli artisti della Compagnia di Voz y Alma – L’Anima dell’Opera presenteranno questo capolavoro musicale sotto la regia di Enrica Papale e la direzione orchestrale di Giovanni Battista Bergamo.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 335 8277110 o utilizzare la mail vozyalma@libero.it