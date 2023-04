Lions Day al Mercato di Corso Sardegna con screening medici gratuiti

Domenica 16 aprile anche a Genova si terrà il Lions Day, un evento a cadenza annuale che dà modo a tutti di conoscere le attività che i Lions svolgono. Appuntamento al Mercato di Corso Sardegna dalle ore 10 alle ore 17:30. Ci saranno screening medici gratuiti: Vista (Comitato Macula - Clinica Oculistica UniGE- Banca degli occhi Lions), Udito (Audio Progress), Diabete e Funzione Polmonare (spirometria solo nel pomeriggio). Inoltre nel Salone del Municipio III Bassa Valbisagno dalle ore 9 alle ore 12 si terrà la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al Concorso Internazionale “Un poster per la Pace”, con la presenza degli istituti scolastici che hanno partecipato con opere artistiche sui temi della pace, dell’amicizia tra popoli e della comprensione internazionale.

“Sarà una giornata in mezzo alla gente, proprio come piace ai Lions – spiega Federica Sabatosanti, presidente di Circoscrizione Lions Area Genova –. Avremo la Banca degli Occhi per il trapianto delle cornee, Acqua per la Vita per la realizzazione dei pozzi nel Terzo Mondo e la Raccolta di occhiali usati. Queste sono alcune delle attività che portiamo avanti. La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce a facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva. Per questo esiste il Centro Italiano Lions di Raccolta e Riutilizzo degli Occhiali Usati finalizzato al ripristino degli occhiali usati effettuato esclusivamente dai volontari. La Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, con sede a Genova, è un Ente del Terzo Settore (ETS) impegnato nel ripristino e preservazione della vista. Si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza. La Banca degli Occhi è l’unica europea realizzata con il supporto dei Lions integrata con la Clinica Ocilistica dell’Università di Genova che dall’inizio dell’attività ad oggi è orgogliosa di aver contribuito a ridare la vista a oltre

3000 persone che hanno sofferto di cecità corneale a causa di malattia o infortunio”.

Dalle ore 11:30 e alle ore 16:30 spazio anche all'esibizione dei Cani guida del Centro Addestramento Lions di Limbiate: “Un servizio molto importante che i Lions portano avanti da più di sessant'anni: vengono addestrati e consegnati gratuitamente cani guida alle persone non vedenti in tutta Italia – prosegue Sabatosanti – e domenica ci sarà l'occasione di vedere questi cani in azione nel loro quotidiano”.