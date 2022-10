L'attore Lino Guanciale presenta a Genova il suo esordio letterario “Inchiostro”

Prezzo non disponibile

Sabato 22 ottobre alle ore 17, al Mondadori Bookstore di Genova presso il mercato di corso Sardegna, l'apprezzatissimo attore Lino Guanciale presenta il proprio esordio letterario “Inchiostro”.

“La cosa bella è che me l'ha ispirato mia moglie durante il lockdown - ha raccontato recentemente l'attore a Domenica In - quando sognavamo tra le altre cose di avere un figlio. E in qualche modo questo è successo e si trovano lì tante cose che hanno a che fare con il grande cambiamento che abbiamo affrontato, io ho affrontato, e con le cose belle che sono venute”.

Il protagonista della fiction Rai (girata a Genova) “Sopravvissuti”, che sta riscuotendo grande successo, definisce dunque il suo lavoro come una favola per tutti, un racconto lungo, che si avvale anche delle suggestive illustrazioni della disegnatrice Daniela Volpari.