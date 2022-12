Il Linguaggio della Postura: come il corpo ci indica la via per stare bene

Ergonomia, postura e movimento, dolori muscolari e articolari, comprendere i segnali del corpo per saperlo aiutare nel processo di guarigione: questi i temi trattati nell’incontro che ha l’obiettivo di far prendere coscienza del proprio corpo, dei messaggi che questo invia per comunicare (con l’esterno e con noi stessi) e per quali motivi. La postura di una persona è l’espressione di un vissuto (stress fisico e psicologico) che non può essere ignorato per meglio comprendere le sue manifestazioni fisiche. Il Chinesiologo Massimo Giaccio ci aiuterà a comprendere come stare meglio con il nostro corpo e le nostre emozioni.

L'incontro è gratuito ma, i posti sono limitati.

Per prenotare:

0103014333 - 3921152682

genovacultura@genovacultura.org