"Lingua Madre" , la passeggiata interculturale con merenda a cura di Migrantour Genova

Sabato 17 febbraio alle ore 15.00 avrà luogo "Lingua Madre", la passeggiata Migrantour a cura degli accompagnatori multiculturali di Solidarietà e Lavoro che affronterà i temi della migrazione con particolare attenzione alle lingue che si possono ascoltare lungo le vie attraversate dal percorso.

Sarà l’occasione per parlare e ricordare il 21 Febbraio, data in cui l’Unesco ha istituito la Giornata Internazionale della Lingua Madre, volta a tutelare la diversità linguistica e il multilinguismo. Le lingue, di importanza strategica per le persone, rappresentano la loro identità, uno strumento imprenscindibile di comunicazione e volta a favorire l'integrazione sociale, l’istruzione e lo sviluppo.

La passeggiata, che partirà dall’uscita della Metro di Piazza Caricamento, terminerà ai Truogoli di Santa Brigida dove la titolare del L’Ibrido Cafè, tra un tè e una cioccolata, leggerà alcuni brani in diverse lingue e il tutto sarà accompagnato da dolci preparati da Naszet di Torte e Farinate.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280