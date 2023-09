Live di Charlie Risso per la seconda serata con gli aperitivi musicali di “Mermaids”

Giovedì 14 settembre nel suggestivo Chiostro di Sant'Andrea a Genova si terrà il secondo appuntamento con gli aperitivi musicali di “Mermaids”, rassegna della nuova canzone d'autor?, curati da Lilith in collaborazione con Solidarietà e Lavoro nell’ambito delle iniziative del Patto di Sussidiarietà per il Sestiere del Molo. Dopo la prima partecipatissima serata giovedì scorso con il live di Cristina Nico, toccherà alla raffinata cantautrice genovese Charlie Risso e alla sua band che vede Robin Manzini alla chitarra elettrica e al basso, Bernardo Russo alla chitarra elettrica e ai sampler e Davide Zalaffi alla batteria far risuonare la propria musica nel suggestivo colonnato medievale dietro la casa di Colombo, all’imbocco di Porta Soprana. Inizio concerto alle 19:30, ingresso libero.

Charlie Risso è una cantautrice e musicista di origine genovese dall’attitudine internazionale, tornata a novembre 2022 con il nuovo ep “The Light”. La cantautrice era già stata notata dalla critica per i precedenti lavori “Ruins of memories” del 2016 e “Tornado” del 2020: quest’ultimo, in particolare, ispirato dalle atmosfere musicali di Badalamenti, autore della colonna sonora di Twin Peaks, ha interessato diverse produzioni cinematografiche, con brani che compaiono nelle colonne sonore di “Per tutta la vita” di Paolo Costella e “Tramonto a nord ovest” di Luisa Porrino. Raffinata compositrice che si colloca tra Lana Del Rey, Nick Drake e Mazzy Star, il suo indie/dream pop/rock nell’ultimo lavoro “The light” si tinge di caratteri elettronici, dando origine ad un amalgama intrigante e convincente che non rinnega ma arrichisce i suoi esordi all’insegna del folk-rock. Merito anche della produzione artistica di Federico Dragogna (frontman dei Ministri; finalista tra le Targhe Tenco 2023 per la migliore opera prima con il suo lavoro solista), che ha assecondato un'evoluzione di scrittura in cui Charlie stava già integrando la chitarra come principale strumento di composizione con piano, archi, bits e l’utilizzo di programmi come Garage Band e Logic. Charlie Risso e la sua band si sono esibiti su importanti palchi come quello del Goa Boa Festival, aprendo il concerto dei Coma Cose, alla Claque di Genova ed al Fabrica di Treviso. Ha collaborato con musicisti di fama nazionale e internazionale tra cui la violinista H.E.R. e Hugo Race (Nick Cave and the Bad Seeds).

Riguardo all’ultimo lavoro “The Light”, Charlie racconta che “tutto è nato da una lettura fatta in montagna, uno dei luoghi che considero per me di maggiore ispirazione. Il libro in questione è “La vita oltre la morte” di Yogi Ramacharaka, che offre un punto di vista orientale sul tema dell’after life. Di li è nata l’idea di “The Light” come percorso, anche artistico, volto all’autodeterminazione e alla pienezza di sé”. Dice di sè: “Ritengo di essere una persona normale con gioie e dolori comuni che possono essere condivisi nel raccontare episodi personali, ma sempre con un messaggio di stimolo a correggersi, migliorarsi e ad affrontare le proprie paure. Uno dei temi ricorrenti e delle metafore che utilizzo più spesso riguardano gli elementi naturali, la natura per me ha un valore notevole nella vita di tutti giorni e nelle scelte che tento di compiere”.

La kermesse proseguirà giovedì 21 settembre con il concerto di Misentotale, sempre a ingresso libero. Dopo la rassegna “Mermaids”, il Lilith Festival 2023 proseguirà con lo spettacolo “La Musa e l’Orizzonte” di e con Cristina Donà ed Elena Dak al Teatro Gustavo Modena di Genova Sampierdarena il 5 ottobre e si chiuderà con la presentazione del nuovo disco di Sabrina Napoleone alla Claque il 14 ottobre.