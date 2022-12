Musica e tanti ospiti con l'evento natalizio di Lilith Label

Uno speciale evento natalizio organizzato da Lilith Label in collaborazione con il circolo CANE, per festeggiare un anno che ha visto l'uscita di diverse produzioni Lilith Label, l'evoluzione discografica del Lilith Festival, e guardare ad un 2023 che ha già in cantiere tanti nuovi progetti musicali.

Nonostante l'evoluzione abbastanza recente di Lilith in etichetta discografica, la scuderia sta crescendo piuttosto rapidamente. "Ne siamo felici, anche se c'è tanto lavoro da fare", dicono le organizzatrici del Lilith Festival e produttrici di Lilith Label Sabrina Napoleone e Cristina Nico. “Chi vorrà unirsi a noi in questa festa di etichetta, avrà un assaggio di alcuni dei progetti che stiamo seguendo o con cui condividiamo dei percorsi. Non ci sono preclusioni di genere, in alcun senso. Ci interessa chi ha qualcosa da dire e lo fa con coraggio e onestà, non necessariamente adeguandosi agli abiti musicali più in voga”.

Per questa in particolare, non poteva esserci posto migliore del CANE, il tenacissimo circolo del Ponente genovese attento alle realtà indipendenti, un piccolo polo resistente in una periferia in cui le cose accadono continuamente, anche fuori dai riflettori dei grandi eventi, purché si sappia farle accadere, coglierle e raccoglierle.

Si spazierà dal rap di Samu L, al dark pop acustico dei Rosacustica, dalle atmosfere nu-folk di Misentotale al songwriting rock di Cristina Nico e Stefano Bolchi, passando per le acoustic punk songs di Irene Lamponi. E poi altri ospiti, sorprese, brindisi.

Ingresso con tessera Arci.

Samu L

Samu L è il nome d'arte di Samuel Dughetti, rapper genovese classe 1997. Comincia a scrivere testi intorno all'età di 14 anni, ma prende sul serio il suo talento per le rime solo anni dopo, quando scrive il brano "Resistiamo", che parla di un uomo trans, nato in un corpo femminile con identità di genere maschile: la sua storia. Quel brano lo fa notare dalle produttrici dell'etichetta Lilith Label, che lo presentano a Giulio Gaietto con cui registra il suo primo ep, "Primordiale", la cui uscita per Lilith Label è prevista nel 2023. Il suo è un rap venato di esistenzialismo, malinconia ma anche grande forza e impegno contro ogni forma di discriminazione.

RosAcustica

I RosAcustica nascono nel 2016 a Genova, dall’incontro tra Sara Sgambelluri (voce, chitarra) e Roberto Barzotti (chitarra). Il risultato della commistione dei loro approcci, più melodico quello di Sara, più new wave-nineties quello di Roberto, è un pop acustico venato a tratti di accenni quasi dark. Supportati dalla cantautrice Sabrina Napoleone e dal produttore Giulio Gaietto, hanno inciso nel 2021 la loro opera prima, l’album “Castelli di Carta”, uscito a marzo 2022 per Lilith Label. Un album di fotografie di “paesaggi interiori”, otto “scatti” che vogliono fermare l’attimo, otto canzoni dove si intrecciano le contrastanti emozioni che albergano nell’animo umano.

Cristina Nico

È uscito a giugno 2022 il terzo disco, omonimo, della cantautrice genovese Cristina Nico, Premio Bindi 2014, per Lilith Label /Orange Home Records. Un lavoro eclettico, con la produzione artistica di Giulio Gaietto e della stessa Nico, che spazia da chitarre rabbiose che guardano agli Anni Novanta ad accenti folk e world music, con suggestioni trip. Le parole e la voce di Nico si rendono cangianti nell’interpretare le proprie voci interiori, i propri umori, utilizzando oltre all'italiano anche l'inglese, il francese e persino il dialetto calabrese.

Con lei sul palco, nella versione in duo, c’è Stefano Bolchi, musicista e cantautore già parte degli Edgar, che hanno accompagnato anche Angela Baraldi dal vivo e si stanno evolvendo in un nuovo interessante progetto musicale che uscirà nel 2023 per Lilith Label.

Misentotale

“Canzoni, voce e chitarra, violoncello, legno e lucine e un mondo sonoro che si ispira all' universo indie folk” definisce così questo progetto Simone Meneghelli, il songwriter genovese che vi si cela dietro, insieme a Simone Cricenti al violoncello e Gigi Marras alla batteria, anche se questo progetto nato otto anni fa ci tiene a restare aperto e multiforme. Misentotale ha cercato la sua strada suonando, registrando, "distillando l? idea sonora, quella che rimane mentre il tempo passa", seppur restando permeabili a mille suggestioni, in cerca de "Le mille sfumature che non ho", il titolo dell'EP che è uscito a settembre 2022 in digitale e su cd per Lilith Label.

Irene Lamponi

Progetto rock cantautorale della poliedrica artista Irene Lamponi che affianca al suo lavoro teatrale la sua passione per la musica e presenta il suo nuovo progetto cantautorale che mescola testi italiani e un’attitudine rock con sfumature punk. Già attrice e drammaturga Irene Lamponi lavora con con il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro della Tosse e molti altri. I suoi spettacoli sono stati rappresentati oltre che in Italia anche in Belgio, Olanda, Spagna e Cina.