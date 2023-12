Lilith Label presenta un evento natalizio con tanti artisti della scena musicale genovese

Si terrà venerdì 22 dicembre presso il Centro Banchi “A Lilith Carol”, una speciale serata natalizia a cura di Lilith Festival&Label nell'ambito di DeNà - iniziative ed eventi natalizi del progetto di comunità per il Centro Storico.

Nata come festa di etichetta delle produzioni Lilith Label - evoluzione discografica del Lilith Festival della Musica d’Autrice -, è stata subito aperta anche ad altri progetti della nuova scena d’autor? genovese, tutti per l’occasione in veste volutamente essenziale “perché per contrastare il logorio natalizio meglio togliere qualche fronzolo e andare al cuore delle cose, in questo caso delle canzoni. Anche per questo ci fa piacere organizzare una festa-concerto corale in un luogo di apertura e accoglienza come il Centro Banchi”, dicono le produttrici e cantautrici Sabrina Napoleone e Cristina Nico.

Non mancheranno ovviamente coloro che hanno firmato le ultime produzioni in casa Lilith Label: in primis la stessa Sabrina Napoleone, fondatrice del Lilith Festival della Musica d’autrice, fresca di pubblicazione del terzo disco solista dal titolo “Cristalli sognanti”, lavoro che sta ricevendo ottima accoglienza dalla critica, anticipato dal singolo+videoclip “Critone” realizzato dalla stessa cantautrice; Colbhi, progetto il cui nucleo è il cantautore Stefano Bolchi (Edgar, Angela Baraldi), che ha dato alle stampe sempre per Lilith Label, lo scorso aprile, il disco “Gigantografia di piccoli sospiri”, anch’esso salutato molto positivamente dall? addett? ai lavoro e annunciato dal singolo “Dark Ballad” contenente un featuring con Paolo Benvegnù; e poi il giovane rapper genovese Samu L, che ha appena pubblicato il singolo+videoclip “Resistiamo”, racconto della sua condizione di uomo trans che sta colpendo per il flow talentuoso oltre che per il coraggio di mettere faccia e vissuto per la causa di tutte le persone trans.

Ci sarà spazio quindi per il talento poliedrico di Francesco Ciapica, sia in veste di musicista che come songwriter, per il cantautorato (sur)reale di Tommi Scerd - che nel 2023 ha fatto incetta di riconoscimenti tra cui un premio per il miglior live al concorso Musica da Bere - , per il dark pop acustico de? Rosacustica, per le atmosfere nu-folk di Misentotale, per la verve folk-rock di Cristina Nico, per il naif pop di Silvia Dainese, per gli accenni mediterranei di Lidia Sciarrone.

Non si escludono, anzi sono molto probabili, duetti, collaborazioni, incursioni creative di altr? ospit?. Ci sarà la possibilità di acquistare dischi e si brinderà con spumante e panettone offerto da Lilith Label. Non mancherà qualche omaggio per chi vorrà sostenere le produzioni dell? artist? della serata. Un evento a cura di Lilith Festival&Label nell'ambito di DeNà - iniziative ed eventi natalizi del progetto di comunità per il Centro Storico.

Ingresso a offerta libera.