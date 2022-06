Liguria Pride Village ai Luzzati: il programma completo

Da sabato 4 a domenica 12 giugno 2022 ai Giardini Luzzati arriva il Pride Village 2022, organizzato da Coordinamento Liguria Rainbow, cooperativa Il Cesto, Giardini Luzzati, Goodmorning Genova in collaborazione con Infantia Società cooperativa sociale, Book Morning, Anlaids e Trattoria dell'Acciughetta.

Nove giorni di eventi all'insegna dell'hashtag #SiamoFuori per chiedere diritti per tutti, specialmente riferiti alla comunità Lgbt+ "Uno spazio inclusivo - dicono gli organizzatori - dove le differenze sono quella 'normalità' che non si crea arrotondando per difetto: giochi, musica, talk e incontri, un calendario di eventi costruito per vivere fuori dagli armadi, dove le soggettività possono esprimersi con gioia e condivisione".

L'inaugurazione si terrà sabato 4 goigno alle 18, nella piazza dei Giardini Luzzati.

Ci sarà spazio per mostre, aperitivi, silent disco (4 giugno alle 21,30), fook truck, talk, laboratori e giochi per bambini, tornei di cirulla, presentazioni di libri, gare di orienteering (7 giugno ore 16), karaoke (8 giugno ore 21), teatro, dj set, lotteria, Liguria Pride Parade (11 giugno dalle 15).

In allegato, in fondo all'articolo, il programma completo.