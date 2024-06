Liguria Pride 2024: torna il Village ai Giardini Luzzati con talk, concerti e il grande corteo arcobaleno

Prezzo non disponibile

Torna il Liguria Pride, la parata arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo Lgbtqia+. Il grande villaggio che precede il corteo sarà di base come da tradizione ai Giardini Luzzati, e verrà inaugurato sabato 1° giugno. Tantissimi gli eventi, spettacoli, mostre, concerti e talk che si svolgeranno durante tutta la settimana, fino alla granda parata arcobaleno fissata per sabato 8 giugno.

Programma

Si parte sabato 1 giugno con l'aperitivo alle ore 18 ai Giardini Luzzati (appuntamento fisso ogni giorno), insieme alla cerimonia di inaugurazione. Alle ore 21 Silent Disco ai Giardini Luzzati.

Domenica apre il Village Kids alle ore 11, e sarà presente tutti i giorni a partire dalle 16:30. Si prosegue durante tutti i giorni con giochi, talk, danza, teatro e altro. Tra gli appuntamenti di punta, senza dubbio il concerto di BigMama in programma venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20:30 ai Giardini Luzzati.

Sabato 8 giugno, infine, è il giorno della grande parata: assembramento dalle ore 15, partenza alle ore 16 da via San Benedetto a piazza De Ferrari. Si concluderà poi la serata ai Giardini Luzzati con aperitivo a partire dalle 18 e concerto finale con i Free Shots a partire dalle 20:30.

Info e programma completo su liguriapride.it.