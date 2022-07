“La Liguria dei poeti tra cielo e mare”, viaggio teatrale tra poesia e canzoni

Sabato 16 luglio, alle ore 17:30, si terrà l’evento “La Liguria dei poeti tra cielo e mare”, un viaggio teatrale che si immerge nella poesia dei poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro, Barile), accompagnato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l'ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti. Il percorso poetico, prodotto da Libera Compagnia Teatro Sacco e Sipario Strappato per la regia di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni), Angela Zapolla (violino) che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti.

L’evento si inserisce nell’ambito della seconda edizione della rassegna musicale “Extra Musica”, a cura dello spazio-museo Viadelcampo29rosso, vincitore nella sua categoria del bando Genova Città dei Festival. “Il Campo di Fabrizio e la Piazza di Don Gallo” è il titolo scelto per questa seconda stagione, che vedrà un alternarsi di spettacoli musicali e teatrali, nella bella piazza dedicata all’indimenticato prete di strada amico di Fabrizio De André. Si tratta di quattro appuntamenti che spaziano dal teatro ispirato alla Liguria dei poeti, al folk dialettale fino a toccare i vertici più alti della canzone d'autore con Fabrizio De André, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Natalino Otto e all'arte di due grandi contemporanei rappresentanti della canzone d'autore come Max Manfredi e Federico Sirianni, entrambi candidati alla Targa Tenco.

La partecipazione è ad accesso libero.

I prossimi due appuntamenti sono i seguenti:

• Sabato 30 luglio ore 17.30 – La fata e il Gabbiere – Max Manfredi e Federico Sirianni in concerto

• Sabato 27 agosto ore 17.30 – Le Note di Genova

Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com; cell 320.8809621.



Evento a cura di Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Viadelcampo29rosso, realizzato con il contributo del Comune di Genova. Si ringraziano per il supporto logistico: Associazione Via del Campo e Caruggi, Civ Banchi, Portierato Sociale Piazza Don Gallo.