Torna il Liguria Pride: il corteo arcobaleno per i diritti civili

Torna il Liguria Pride, la parata arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo Lgbt+.

Appuntamento sabato 11 giugno con concentramento dalle ore 15 in via San Benedetto. La partenza è fissata alle 16: da lì si arriverà in piazza De Ferrari.

Lo slogan di quest'anno è "Siamo fuori": "Per le strade - spiegano gli organizzatori - con i carri in un corteo colorato, con la voglia di ballare insieme, di sentirci comunuità. Visibili, fantastici, partigiani delle differenze, senza uniformi e senza divise, assieme a chi crede nella indivisibilità dei diritti, nell'inclusione, nell'accoglienza e nell'autodeterminazione sui corpi, sulla salute, sulla sessualità, sull'amore".

Per l'occasione il Liguria Pride Village torna nella cornice dei Giardini Luzzati dal 4 al 12 giugno, con 137 tra eventi e attività: mostre, spettacoli, giochi, silent disco, concerti aperti a tutti.