Santa Margherita Ligure si tinge dei colori dell'alta moda con la Liguria Fashion Week

Domenica 16 giugno 2024, avrà luogo la quarta edizione della Liguria Fashion Week, nella suggestiva e seicentesca Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. La manifestazione, che inizierà alle ore 20.45, sarà su invito. Organizzata dall'Associazione Aurora Boreale, i cui coordinatori sono la Dott.ssa Margherita Ficara e il Dott. Marco Quaini.

Reduce dal successo delle precedenti edizioni che hanno ottenuto un notevole eco nazionale, la Liguria Fashion Week vuole essere una passerella di moda sia per stilisti già affermati che per quelli emergenti, uniti per promuovere sempre il grande valore del Made in Italy. Quest’anno un’attenzione particolare verrà rivolta anche ai giovani stilisti apprendisti che, al termine dei loro studi presso l’Istituto di Moda Genova, realizzeranno degli abiti da cerimonia che sfileranno sulle passerelle della LFW.

La serata, articolata in due momenti moda ben definiti, sarà presentata da Marco Quaini e da Giulia Nora. Non mancherà la partecipazione di noti personaggi del mondo della moda, dell'imprenditoria e del giornalismo.

La prestigiosa kermesse sarà aperta dalle preziosissime creazioni dei marchi: ELIZABETH LUZ, SG - SIMONA GULLOTTA, MICHELE CASTO, CHIARA MESSINA, RENATA LA RENA, CONCITA PETRALITO, DENISE MELINTE, CUPPARI COUTURE, ARI & ANA, unitamente anche ad altri stilisti emergenti. Con l’occasione verranno anche consegnati il Premio alla Carriera, e il Premio Creatività.

Le sfilate sulle passerelle che avranno inizio con il calare della sera, (ore 20:45) verranno quest’anno precedute nel pomeriggio (ore 14 e ore 18) da una mostra fotografica in Villa, denominata “Divine”, curata da Margherita Ficara e Sabrina Torre, unitamente ad uno show-room degli stilisti partecipanti con esposizione vivente. Questi due momenti artistici saranno aperti al pubblico.

Liguria Fashion Week ha stretto una collaborazione anche con il concorso nazionale di bellezza “La Venere dell’Etna” 2024 (XXI ed.), il quale sarà

presente alla manifestazione per premiare una modella in qualità di “Miss Liguria”, ed aver accesso alla finale che avrà luogo questa estate in Sicilia. La parte acconciature e make-up verrà eseguita dagli stilisti di bellezza: CNA benessere, Backstage Make-up Academy, Ingrida, Mattia Calla, Alessandra Scala. L’evento è patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Dichiara Augusto Sartori, Assessore regionale al Turismo e ai Grandi Eventi: “La quarta edizione della Liguria Fashion Week, con le sfilate a Villa Durazzo e il centro di Santa Margherita trasformato per l’occasione in set fotografico, fanno ancora una volta del Tigullio un luogo iconico di glamour e mondanità. Lo showroom pomeridiano attirerà tanti addetti ai lavori del settore e molti appassionati rendendo questo territorio il centro della moda: rinnovo quindi i miei complimenti agli organizzatori certo che l’evento avrà ancora più successo delle scorse edizioni”.