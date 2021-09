"Liguria delle Arti": appuntamento a Villa Borzino di Busalla per il gran finale

Dopo qualche settimana di pausa nella seconda metà di agosto, il progetto itinerante "Liguria delle Arti", curato da Teatro Ipotesi con la direzione artistica di Pino Petruzzelli, torna a presentare e condividere col pubblico la bellezza della Liguria e delle tante opere d’arte presenti fra i suoi confini.

Il nuovo appuntamento si svolgerà mercoledì 8 settembre a Busalla presso la locale Villa Borzino e avrà come tema portante l’intersezione, il punto d’incontro di elementi diversi per origine e per direzione. In questo luogo dell’entroterra ligure infatti possiamo toccare con mano una storia che mescola antico e moderno, architettura civile, militare e religiosa, che mixa industria e maestria artigiana. Busalla è anche un crocicchio di strade e linee ferroviarie che collegano Genova a Torino e Milano. Persino le parrocchie qui appartengono in parte alla diocesi del capoluogo ligure e in parte a quella di Tortona.

Villa Borzino, circondata da un grande parco ricco di alberi secolari, viali, siepi, domina il declivio della collina che si sporge sullo Scrivia ed è stata scelta come location non solo in quanto splendido simbolo della cittadina ma soprattutto perché è qui che Arte e Natura intersecano il loro linguaggio magico e universale. È nel parco della villa che "Liguria delle Arti" propone, in collaborazione con il Comune di Busalla, questa nuova prima assoluta con la presenza dello storico dell’arte Giacomo Montanari, (curatore scientifico dei Rolli Days) che racconterà l’arte di Giovanni Battista Carlone, prolifico pittore genovese del periodo barocco, molto attivo nell’Oltregiogo, quella parte dell'appennino ligure a nord di Genova collocabile fra il passo dei Giovi (è detta anche Oltregiogo), il passo della Bocchetta ed il passo del Turchino. Ancora una volta ci troviamo a un crocevia. In questa zona, la famiglia Carlone che nel 1600 annoverava fra le sue fila pittori, scultori e artigiani ha lasciato decine di opere. Montanari dedicherà anche un focus alle tele firmate da Giovanni Battista Carlone presenti nella Chiesa di San Giorgio a Busalla ossia San Paolo e Plotilla e la Decollazione di San Paolo.

Un appuntamento colmo di arte che è anche l’epilogo della quarta edizione di "Liguria delle Arti". Per confezionare al meglio questo gran finale ecco i musicisti del Conservatorio Niccolò Paganini fra cui spicca l’apprezzatissimo ritorno di un’amica di "Liguria delle Arti", la giovane violinista Yesenia Vicentini, insieme al violoncello di Carola Puppo per un omaggio alla musica di Paganini e Corelli. Infine l’ingrediente letterario, selezionato e curato ancora una volta dall’attore e scrittore Pino Petruzzelli che interpreterà i vividi versi di Eugenio Montale, anche per celebrarne il quarantesimo anniversario della morte. Oltre al poeta premio Nobel, Petruzzelli leggerà alcuni suoi pensieri alternandoli a pagine di Beatrice Solinas Donghi, scrittrice (anche per l’infanzia) e saggista che nacque a Serra Riccò, stimata da Giorgio Bassani che fu suo mentore nel primo dopoguerra.

Lo spettacolo inizia alle ore 21 ed è quasi sold out. L’ingresso è come sempre gratuito. La prenotazione obbligatoria presso IAT di Busalla telefonando al 345/0878438 oppure su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-liguria-delle-arti-lo-spettacolo-della-bellezza-a-villaborzino164091348641

Il progetto "Liguria delle Arti" che coniuga arte, poesia, letteratura, musica e teatro, con la direzione artistica di Pino Petruzzelli, è stato realizzato in collaborazione con Regione Liguria, Fondazione Teatro Carlo Felice, G.O.G Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia e grazie al sostegno di Coop Liguria.