La E.L Squad al Politeama Genovese con l'ipnotico “Lights in The Dark”

Mercoledì 10 gennaio al Politeama Genovese va in scena “Lights in The Dark”, lo straordinario show (per la prima volta in tour in Italia) che prende per mano lo spettatore portandolo in un mondo fantastico e onirico dove effetti visivi, musica e danza si incontrano per creare un’esperienza unica nel suo genere. Uno spettacolo sorprendente che conquisterà il pubblico grazie alle infinite possibilità della tecnologia che permette ai ballerini di esibirsi nell’oscurità totale e di creare suggestivi effetti luminosi tramite innovativi costumi luminescenti con i quali compongono incredibili figure e illusioni ottiche.

Unico al mondo, “Lights in The Dark” è stato concepito in Giappone da E.L Squad, crew di danza hip hop fondata nel 2011 da Yokoi, uno dei più grandi ballerini e coreografi orientali. Gli artisti di E.L Squad (Electro-Luminescence Squad) si muovono nel buio ricoperti di fili elettroluminescenti esibendosi in fenomenali e acrobatici numeri di danza su un’accattivante base musicale. Uno show che combina la cultura popolare giapponese con la più moderna tecnologia e affascina gli appassionati di danza urbana, del mondo dei manga e dei videogames, nonché tutti coloro che desiderano condividere uno spettacolo ricco di emozioni con la famiglia e gli amici.

“Lights in The Dark” accompagna lo spettatore nel viaggio di un personaggio che si è smarrito in un mondo parallelo e si trova così catapultato in un’avventura straordinaria, popolata da personaggi stilizzati, che svelano le sfaccettature più luminose e le fratture più oscure delle loro personalità. Un susseguirsi di scene visivamente indimenticabili che proiettano idealmente il pubblico in un’atmosfera irreale dove si trova un tunnel temporale, un libro magico, un orologio pazzo, una creatura fantasmagorica.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Foto: politeamagenovese.it