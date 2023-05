Lido di Genova, ricco programma di appuntamenti per la stagione estiva

Iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’apertura della stagione estiva, prevista per il 13 maggio, e il Lido di Genova presenta Lido Summer nights, un ricco programma di eventi che accompagneranno i genovesi da giugno fino a settembre. Per il 2023 infatti lo stabilimento di Corso Italia ha creato un mix di esperienze che unisce le tradizionali attività balneari all’intrattenimento con musica live, dj set e cabaret.

Tra i protagonisti assoluti ci saranno proprio i comici: Enzo Paci, i Soggetti Smarriti, Daniele Raco, Andrea Carlini, Enrique Balbontin, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi e Paolo Migone animeranno i giovedì sera del Lido all’insegna del divertimento. Nella splendida terrazza sotto Corso Italia, tra un cocktail e una pizza, il pubblico potrà trascorrere qualche ora in allegria. Primo appuntamento tutto da ridere giovedì 15 giugno con Enzo Paci.

Per il venerdì sera il Lido punta sull’animazione firmata La Soirée. Aperitivi, musica selezionata e un pubblico che ha voglia di divertirsi: questi gli ingredienti del successo che da sempre accompagna “quelli de La Soirée”. I weekend del Lido poi proseguono con serate gastronomiche, DJ Set e una rassegna di musica live. Primo appuntamento con il Jazz sabato 17 giugno.

Dopo il successo della scorsa stagione torna Miss Italia Liguria: mercoledì 19 luglio le aspiranti Miss sfileranno a bordo piscina per vincere quella fascia di Miss Lido che negli anni ’70 lanciò una giovane Sophia Loren verso il successo. Ma l’estate del Lido non finisce qui, perché si tratta prima di tutto di uno storico stabilimento balneare che accoglie ogni giorno migliaia di abbonati, in particolare famiglie. Per questo, oltre al centro estivo già presente da molti anni, è stato attivato un nuovo servizio di animazione weekend, dedicato ai tanti genitori che desiderano trascorrere qualche ora di relax: per tutta l’estate, il sabato e la domenica pomeriggio potranno usufruire di un servizio di animazione dedicato ai bambini a partire dai 4 anni, incluso nell’abbonamento estivo.

“La rassegna Lido Summer nights è l’esempio di come il Lido si stia trasformando sempre di più in una location dove poter vivere un ampio ventaglio di esperienze” afferma Carlo Pittaluga, Amministratore Unico del Lido di Genova. “Siamo e resteremo sempre lo storico stabilimento balneare di Corso Italia, ma vogliamo aprirci alla città di Genova con proposte Food&Fun rivolte ad un pubblico ampio e variegato”.

Per seguire gli aggiornamenti sul calendario eventi: https://www.lidodigenova.it/news/