Il Liceo Lanfranconi celebra il suo 50° anniversario con una settimana di festeggiamenti

Il Liceo Lanfranconi, situato a Voltri e con una succursale a Sestri Ponente, sta festeggiando in grande stile un traguardo di rilievo: il suo cinquantesimo anniversario. Per celebrare degnamente questa importante ricorrenza, la scuola ha programmato una serie di iniziative speciali che si svolgeranno dal 6 al 10 novembre.

All'epoca della sua fondazione, nel lontano 1972, il Liceo Lanfranconi era inizialmente una succursale del Liceo Fermi. Tuttavia, già l'anno successivo, nel 1973, acquisì l'autonomia e venne intitolato all'illustre partigiano Luigi Lanfranconi. Per rendere omaggio a questo fondamentale momento storico, il dirigente scolastico, Francesco Bertolini, ha coinvolto personalità locali di rilievo e selezionato ex alunni che condivideranno le loro emozionanti esperienze vissute all'interno del liceo.

La scuola, che ad oggi accoglie orgogliosamente quasi 830 studenti, ha sempre mantenuto una profonda connessione con la comunità circostante. In occasione del cinquantesimo anniversario, è stato realizzato un libro unico nel suo genere che raccoglie aneddoti, avventure e ricordi degli ex alunni, offrendo così un affascinante viaggio nella storia del liceo attraverso gli occhi di coloro che lo hanno frequentato.

Questo eccezionale volume, impreziosito da più di trenta coinvolgenti testimonianze di ex studenti, ripercorre i momenti salienti della storia della scuola, collegandoli agli importanti contesti cittadino e storico nazionale dell'epoca. Fra le sue pagine, prendono vita anche storie di incredibile creatività, come la realizzazione di una sorta di zattera e l'audace tentativo di far volare una mongolfiera. Gli ex allievi ricordano con affetto anche alcune particolarità dei loro insegnanti, come ad esempio il professore di matematica che selezionava gli studenti da interrogare utilizzando un dado.

Oltre al prezioso libro, il programma del cinquantesimo anniversario del Liceo Lanfranconi prevede un'ampia gamma di laboratori che tratteranno differenti argomenti, una giornata dedicata all'eccellenza scientifica, un'altra alla riscoperta storica e diverse sessioni focalizzate su tematiche specifiche. Inoltre, la scuola parteciperà al Salone Orientamenti di Genova, dove verranno presentati i vari indirizzi e le opportunità di specializzazione offerte dal liceo.

Tra gli ospiti d'onore che parteciperanno agli stimolanti incontri formativi della settimana, spicca il rinomato e influente youtuber italiano, Filippo Caccamo. Il dirigente scolastico, Francesco Bertolini, sottolinea con enfasi che questo anniversario non rappresenta soltanto un momento di commemorazione, ma anche un'occasione straordinaria per tracciare un bilancio della situazione attuale e rafforzare ulteriormente il prestigio del liceo. In tal senso, ha annunciato che quest'anno il liceo introdurrà un inedito percorso di studi: il Liceo delle Scienze Umane.

La settimana del cinquantesimo anniversario del Liceo Lanfranconi è ufficialmente iniziata il 6 novembre con un'entusiasmante cerimonia inaugurale, impreziosita dai discorsi del dirigente scolastico e del Sindaco di Genova. Durante l'intera settimana, sono previsti numerosi momenti di incontro tra gli ex studenti, i quali racconteranno delle loro significative esperienze formative e professionali. Inoltre, vi saranno interessanti conferenze su importanti tematiche scientifiche, un'assemblea d'istituto piena di coinvolgimento e un affascinante spettacolo tenuto da Filippo Caccamo. Infine, la storica figura di Luigi Lanfranconi e la profonda radice storico-letteraria del liceo saranno celebrati con un emozionante polo museale e con una presentazione dedicata a un prezioso volume che nasce per commemorare i cinquant'anni di storia della scuola.

Attraverso i suoi successi e i momenti indimenticabili che ha vissuto, il Liceo Lanfranconi ha dimostrato di essere un autentico faro nella comunità di Voltri e Sestri Ponente. Questo prestigioso anniversario rappresenta la perfetta occasione per festeggiare insieme, rinnovando la promessa di offrire agli studenti un'educazione di altissimo livello e un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e scoperte.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO:

https://cspace.spaggiari.eu/pub/GELS0006/programma_definitivo_eventi_cinquantenario_Lanfranconi_.pdf