Presentazione del libro "SanPa, madre amorosa e crudele" di Fabio Cantelli Anibaldi con Luca Bizzarri al Ducale

Mercoledì 8 settembre alle ore 19 nella sala del Munizioniere del Palazzo Ducale verrà presentato "Sanpa, madre amorosa e crudele" (pubblicato nel 1996 come "La quiete sotto la pelle") di Fabio Cantelli Anibaldi. Parteciperà Luca Bizzarri, introdurrà la giornalista Paola Mordiglia.

Tema centrale è la comunità fondata da Vincenzo Muccioli, ma in queste pagine c’è molto altro. C’è il mistero dell’adolescenza e la disperata ricerca di un Assoluto immaginato come altrove perché non riconosciuto nel “qui e ora”. C’è il perseguire estasi al confine tra vita e morte, dove il sapere accademico e il giudizio morale balbettano e arrancano. C’è infine la grandezza di un uomo, Muccioli, degenerata in titanismo e megalomania con l’espansione incontrollata della comunità. Il tutto scandito da una scrittura inedita nella letteratura sulle tossicodipendenze, capace di saldare testimonianza e riflessione, disperazione individuale e disagio di civiltà.

Fonte d’ispirazione per gli autori di "Sanpa. Luci e tenebre di San Patrignano", documentario messo in onda su Netflix che tanta attenzione e clamore ha suscitato, questo libro è però, innanzitutto, un’opera letteraria, un memoir bruciante e sofferto che trascende l’occasione che lo ha generato e rivela il talento di uno scrittore.

Fabio Cantelli Anibaldi è nato a Gorizia nel 1962. Tra il 1992 e il 1995 è stato capo ufficio stampa di San Patrignano. Approdato al Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, ha diretto il mensile "Narcomafie" e, dal 2005, cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. Nel 2012, con Carlo Sini, ha pubblicato "La verità è un’avventura – conversazioni sulla filosofia e la vita" (Edizioni Gruppo Abele), "SanPa, madre amorosa e crudele" è la riedizione del memoir "La quiete sotto la pelle" (Frassinelli, 1996).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...