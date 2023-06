Un libro che raccoglie 20 buoni propositi per un mondo più pulito

Il 14 giugno gli Amici dell’Acquario propongono la presentazione del libro “20 buoni propositi per un mondo più pulito” con testi di Giovanni Raimondi, biologo marino, coordinatore Scientifico dell’Acquario di Livorno. Nato dalla volontà di difendere e tutelare il nostro ambiente, “20 buoni propositi per un mondo più pulito”, è un progetto editoriale a firma Sillabe, Costa Edutainment e Opera Laboratori, realtà da sempre attenti a valorizzazione, tutela e rispetto del patrimonio artistico e naturale.

La pubblicazione, nata per raccogliere e raccontare a un pubblico sempre più ampio di lettori il progetto di Educazione Ambientale del Dipartimento Didattico dell’Acquario di Livorno, rientra nel progetto di comunicazione Più Blu promosso dal Lions Club Livorno Host, in collaborazione con la Fondazione Lions Distretto 108 La Toscana onlus e il Leo Club Livorno, e con il patrocinio del Comune di Livorno.

Il progetto si è articolato in numerose azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, dalla pulizia delle spiagge, all’acquisto di compattatori di plastica, all’organizzazione di meeting ed eventi, alla “PiùBlu Trashart”, una mostra di 20 opere, raffiguranti per lo più fauna marina, realizzate con materiali di recupero (plastica, lattine, scarpe vecchie, pneumatici, scarti di ferro diventano pesci, meduse e mammiferi marini), allestita all’Acquario di Livorno fino al 30 giugno. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sulla precaria salute del nostro mare con azioni concrete e di sensibilizzazione non accademiche per favorire l’ingaggio del pubblico e il suo coinvolgimento, facendo comprendere che il tema ambientale, marino in particolare, è una responsabilità collettiva e non procrastinabile.

Una parte del ricavato della vendita del libro andrà a sostegno dell’Associazione Sons of the Ocean, un’organizzazione no-profit, operante in diverse regioni italiane (Toscana, Lazio, Sardegna, ecc.), nel settore “clean up” e non solo. All’incontro, introdotto da Simona Bondanza, Responsabile Sostenibilità Costa Edutainment, saranno presenti oltre all’autore, Giulia Perni, Responsabile Editoriale Sillabe, Stefano Pampaloni, Presidente Fondazione Lions Club Livorno, Maurizio Giani, Coordinatore distrettuale Ambiente del Distretto Lions 108LA (2020/2021), Matteo Nani, Presidente Associazione Sons of the Ocean.

L’appuntamento – alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario - chiude il ciclo di conferenze “Ancora in cammino…tra scienza e musica” e la stagione culturale dell’Associazione. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it