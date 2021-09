"Fiori nell'hammada" chiude la rassegna dei Libri Naviganti alla Marina di Chiavari

Tutto pronto per accogliere i “Fiori nell'hammada” di Ciro Bruno Linardo. Sabato 4 settembre alle 18.30, sulla terrazza panoramica degli uffici del marina resort si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna “Libri Naviganti” edizione 2021.

Promossa da Marina di Chiavari - Calata Ovest, con il patrocinio del Comune, della Società Economica e de Il Secolo XIX e in collaborazione con la libreria La Zafra, nel suo cinquantesimo compleanno, la rassegna vede questa volta un ritorno. Linardo, infatti, fu già protagonista lo scorso anno con il romanzo d'esordio “#Procidanondevemorire”, che è stato premiato con una menzione speciale al Premio Letterario il Borgo Italiano e finalista al Premio Letterario Virgilio in Antica Atella Città di Frattaminore. Il nuovo libro di Linardo si ricollega al precedente per il legame con il popolo saharawi, rappresenta infatti una nuova tessera del progetto solidale che lo scrittore porta avanti per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione del popolo del deserto.

L'autore intervistato da Paola Pastorelli racconterà il libro e tutte le iniziative umanitarie a corollario dello stesso.

Ciro Bruno Linardo classe 1972 nato a Pozzuoli, dove tutt’ora risiede. Laureato con il massimo dei voti in Economia all’Istituto Universitario Navale (oggi Università Parthenope) è attualmente impiegato presso un istituto di credito regionale. Svolge anche il ruolo di sindacalista e di tesoriere di una piccola Onlus impegnata in favore del popolo saharawi. Appassionato di viaggi, nuoto e di lettura, ma soprattutto padre, figlio e marito convinto e coinvolto. Entrambi i suoi romanzi rappresentano un progetto di solidarietà verso il popolo saharawi. L’autore infatti sta già devolvendo una parte consistente dei suoi ricavi alle giovani donne saharawi che studiano per diventare insegnanti.

L'incontro è ad ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. È raccomandata la prenotazione scrivendo alla mail: librinaviganti@gmail.com