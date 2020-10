Camilla Ricciardi de "Il Collegio" presenta il suo libro alla Feltrinelli di Genova

Venerdì 16 ottobre alle ore 18.00 Camilla Ricciardi presenta presso la Feltrinelli di Genova il suo primo libro “Delta Effe 508” (De Ferrari Editore).

La giovane attrice genovese, conosciuta sul piccolo schermo per avere partecipato al reality di Rai Due "Il Collegio"; ha un segreto che in questo libro-confessione verrà svelato.

Un racconto tra realtà e finzione dove ai ricordi si aggiungono pensieri a ruota libera, dall’amicizia alla diversità, dalla malattia al confine sottile tra vivere e sopravvivere.

Un invito a riflettere sul senso profondo della vita.

Con Camilla interviene alla presentazione il dottor Federico Cresta del Centro Fibrosi Cistica del Gaslini, moderatrice dell'incontro Simona Cappelli.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventi.genova@lafeltrinelli.it

Camilla Ricciardi

Camilla Ricciardi (Genova, 2003) debutta a soli 8 anni al Teatro Lirico Carlo Felice di Genova nella parte della protagonista bambina nell’opera “Boheme” . Studia recitazione presso “La quinta praticabile”, dopodiché decide di specializzarsi nella recitazione cinematografica ed entra a far parte del percorso professionale di ATDM. A teatro è nel cast di numerosi spettacoli tra i quali “Fionda e gli altri”, “Il sauropode” e “Oliver Twist” per la regia di Pino Cormani. Al cinema esordisce nel 2015 nello short film “Angelman”.

Recita inoltre in “Dreams: il calore dei sogni” per la regia di Silvia Monga (2018) e “Bullying: giovani ragazzi” per la regia di Nicola Palmese (2019).

In tv partecipa come protagonista all’edizione 2017 del docu-reality “Il Collegio” in onda su Rai2.

Ama la musica, la lettura e la danza. Parla correntemente il tedesco (madrelingua), l’inglese ed il francese. Ha praticato scherma a livello agonostico, tennis e sci. È molto attiva sui social dove vanta alcune decine di miglia di followers.