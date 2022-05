Il cantautore Beppe Gambetta presenta il suo libro "Dichiarazioni d'amore"

Indirizzo non disponibile

Il cantautore Beppe Gambetta atteso a Santa Margherita Ligure giovedì pomeriggio, alle 17, a Villa Durazzo, per presentare il suo libro, dal titolo “Dichiarazioni d’amore”, edito da Edizioni Il Piviere.

L’appuntamento letterario rientra nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, promossa e organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure.

Beppe Gambetta, che ogni estate è presente a Santa Margherita Ligure con la rassegna “Beppe Gambetta Guitar Summit”, attesa quest’anno da venerdì 5 a domenica 7 agosto, è cantautore, musicista e ambasciatore dell’arte, impegnato da più di quarant’anni nel proprio percorso artistico.

È un chitarrista acustico, cantautore, produttore e didatta; la sua arte è alimentata soprattutto dalla curiosità che scaturisce dal viaggio, dall’incontro e dalla ricerca. Ha riportato in vita artisti dimenticati, divulgato e reinventato tecniche di chitarra popolare, prodotto spettacoli indimenticabili e tanta musica originale per cui è amato e rispettato sulla scena internazionale.

Il suo libro, “Dichiarazioni d’amore”, narra di storie di incontri inaspettati, passioni, musiche e cibi conviviali per tornare a stare insieme, tra la bellezza della musica, l’ironia e il buon cibo. Può essere questa la chiave per sperare in un mondo migliore? Beppe Gambetta prova a rispondere a questa domanda rivivendo gli incontri e le “dichiarazioni d’amore” che hanno segnato la sua carriera di artista indipendente.

Dichiarazioni d’amore per la musica, le canzoni, la chitarra acustica e le sue tantissime passioni. Il tutto condensato in una guida allo stare insieme, raccontata con leggerezza e sincerità.