"Elementi", presentazione del libro fotografico che racconta il basilico genovese Dop

Il Progetto di Cooperazione Genovese Storico, nato con l'obiettivo di valorizzare e sviluppare la commercializzazione collettiva in filiera corta di basilico genovese Dop dell’area “storica” del perimetro periurbano cittadino, presenta il libro fotografico “Elementi”. L’appuntamento è per venerdì 12 novembre, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Doria Spinola, in largo Eros Lanfranco a Genova.

Il volume descrive un territorio unico e particolare, sospeso tra città e ruralità, raccontato attraverso gli ingredienti che lo rappresentano al meglio: la città di Genova e la sua area periurbana, le colline di Prà, ritratte nelle immagini della fotografa Eunice Brovida e narrate attraverso le parole incontrate scorrendo la storia della nostra letteratura.

Il libro nasce con l’intento di raccontare – e interpretare - il rapporto eccezionale tra aria, terra, persone. Elementi, appunto, che costituiscono i veri ingredienti di cui il basilico genovese Dop della filiera “Genovese Storico” è fatto.

Un’eccellenza che dal cuore della Liguria esprime il carattere e il “saper fare” della Regione, proprio in quel rapporto unico e inscindibile tra natura, cultura e storia.

La produzione, che avviene ancora oggi secondo tecniche tradizionali, tramandate da generazioni, dà origine a un prodotto prezioso e inimitabile, frutto dell’impegno di questi moderni equilibristi, che “coltivano il basilico guardando il mare e lo raccolgono accarezzando la terra”.

L’aria e la terra, un ambiente naturale derivante dalla perfetta combinazione tra suolo, acqua sorgiva e microclima, sono gli ingredienti indispensabili per lo sviluppo del Basilico Genovese D.O.P., che cresce nelle serre e viene raccolto precocemente, per preservarne le qualità organolettiche.

A ognuno degli “elementi” in gioco è dedicata una delle sezioni del libro, che conducono, pagina dopo pagina, fino al capitolo dedicato alla filiera del basilico genovese Dop “Genovese Storico” e alle sue caratteristiche. Una presentazione, quindi, che illustra il progetto in tutti i suoi risvolti e un libro-manifesto di Genova e della genovesità che prova, con uno sguardo differente, a illuminare quelle caratteristiche che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, oltre che veicolo di valorizzazione e promozione per questa nuova filiera, incentivandone la conoscenza e la distribuzione presso gli operatori HoReCa di qualità in Italia e non solo.

