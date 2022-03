A Sampierdarena la presentazione del libro "Dall'asfalto alle stelle" di Antonella Malvezzo

Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 17 presso la biblioteca Gallino del centro civico Buranello di Sampierdarena verrà presentato il libro "Dall'asfalto alle stelle" (Dark Zone edizioni) di Antonella Malvezzo. L'evento, patrocinato dal municipio Centro Ovest, è organizzato in collaborazione con Udi.

Il romanzo è nato per ricordare il quartiere genovese del Cep negli anni '90 dal punto di vista di un gruppo di giovani. È una storia d'amore e di amicizia ambientata in una zona della città non facile: raccontare la vita, le reti sociali e le risposte alle problematiche sociali di quegli anni come uno spunto di riflessione attuale.

In apertura dell'evento, i saluti dell'assessora ai Servizi alla Persona del municipio Centro Ovest Stefania Mazzucchelli. Modera Flora Cordone, responsabile biblioteca Margherita Ferro.

Insieme all'autrice, dialogheranno Ivana Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta, e Maria Neri, assistente sociale.

Obbligo di green pass per poter accedere.

Il libro

Dalla quarta di copertina: non è facile crescere al Cep, un quartiere popolare sulle colline di Genova, dove si è tutti figli dello stesso destino e della stessa madre disperata, dove ci si contamina a vicenda. E se hai sedici anni, un corpo che sta cambiando e la voglia di urlare al mondo che non va tutto bene, non puoi far altro che farti adottare dalla strada.

Lo sa bene Ambra, che per la voglia di trasgredire, o forse solo di cercare se stessa, incontra Spada, temuto e rispettato tra i casermoni grigi del Cep. Ostilità e sospetto, ma anche un'attrazione dalla quale sembra impossibile scappare; le paure di chi all'apparenza ha tutto, il bisogno di chi è nato senza nulla.

Questa è la storia di un amore dolce e tragico e di un gruppo di amici che finiranno per diventare una famiglia. Perché c'è un'unica via per guarire dai dolori del passato e guardare con speranza al futuro, ma soprattutto per percorrere insieme quella strada chiamata "vita".