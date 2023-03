Presentazione del libro “Il sesso è (quasi) tutto” di Antonella Viola

Mercoledì 8 marzo alle ore 17:30 presso l’Area archeologica dei Giardini Luzzati si terrà la presentazione del libro della Prof.ssa Antonella Viola dal titolo “Il sesso è (quasi) tutto”. Viviamo in un mondo di maschi e di femmine. Maschio e femmina sono

distinti nella sostanza e nei ruoli. Eppure, questa visione non corrisponde alla realtà. Per un tempo troppo lungo abbiamo trovato

differenze dove non ce ne sono e le abbiamo trasformate in dogmi. Abbiamo invece ignorato le differenze davvero importanti. La nostra cultura ha strumentalizzato le differenze legate a sesso e genere e le ha esasperate.

Nel libro, la professoressa Viola affronta molte di queste questioni in termini scientifici in modo semplice e divulgativo a partire dalla medicina di genere per arrivare alle questioni legate alla progettazione, anche industriale, la persuasione attraverso le voci scelte per le/gli assistenti virtuali ecc.

In occasione della presentazione di mercoledì 8 insieme all’autrice saranno presenti Tania Scacchetti,Segretaria Nazionale Cgil e Igor Magni, Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova. Modera l’incontro la giornalista Erica Manna.