Proseguono gli incontri dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, dedicati alla formazione dei volontari (ma aperti a tutti!). Titolo del secondo incontro sarà “Libri nell’arte, una lettura trasversale” con Agnese Marengo e Maurizio Romanengo, mercoledì 10 aprile alle ore 18:30, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, I piano). L’incontro è gratuito.

A volte simbolo, a volte attributo, a volte allegoria, la presenza del libro nelle opere in mostra mette in scena i riflessi delle trasformazioni della società e dell’editoria attraverso i secoli. Dal voluminoso codice pergamenaceo custodito nei monasteri al piccolo e squisito libro d’ore delle corti, dai libri da bisaccia dei pellegrini alle prime edizioni a stampa, dai libri messi all’indice dall’Inquisizione ai grandi successi editoriali del romanzo moderno fino alla smaterializzazione del libro. Dalla destinazione a pochi eruditi alla fruizione di un ampio pubblico. La conferenza è l’occasione per conoscere le vicende e gli intrecci che hanno legato donne e uomini ai loro libri e che l’arte ha sempre testimoniato attraverso i secoli.

Agnese Marengo, storica dell’arte, si è laureata a Parma e specializzata a Milano. Dal 2005 lavora per mostre e pubblicazioni d'arte, in particolare dedicate ad artisti attivi a Genova nel Seicento. Dal 2016 collabora regolarmente alla programmazione delle mostre con sede a Palazzo della Meridiana. Ha curato con Anna Orlando i cataloghi delle mostre Sguardi genovesi, Barocco segreto e Rubens e Bacco; e con il ruolo di vicedirettrice, insieme a lei e a un team di studiosi, porta avanti la collana ‘Carte d’Arte’. Con Maurizio Romanengo ha realizzato nel 2019 la mostra dedicata alla famiglia dei Carlone a Parodi Ligure presso l’Abbazia di San Remigio e ha curato la mostra Straordinario e quotidiano da Strozzi a Magnasco (Genova, Palazzo della Meridiana marzo-luglio 2023), nonchè la mostra Libri nell'Arte. Dal Medioevo all'Età Contemporanea attualmente in corso.

Maurizio Romanengo inizia presto a lavorare nell’antiquariato prima di specializzarsi in storia dell’arte. Dopo molti anni passati presso una casa d’aste apre a Genova uno studio di consulenza d’arte in cui impara dagli oggetti antichi, organizza eventi, cura mostre e segue l’attività degli Amici dell’Accademia come vicepresidente.

Il link per seguire la diretta zoom è disponibile sul sito: www.https://museo.accademialigustica.it