“Libri&Biblioteche come opere d’arte”, Marco Carminati apre il ciclo di incontri a Palazzo Ducale

Sarà lo stesso Marco Carminati, curatore della rassegna “Libri&Biblioteche come opere d’arte”, ad aprire il ciclo che accompagnerà verso la tredicesima edizione de “La Storia in Piazza” (14-17 marzo).

L’appuntamento di apertura della rassegna è previsto per lunedì 12 febbraio alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio e avrà come tema “Le cattedrali dei libri. Storie e curiosità delle più belle biblioteche del mondo”. L’incontro – a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili – fa parte del programma di Genova Capitale Italiana del Libro.

Se Leonardo, Michelangelo o Raffaello entrassero oggi in una biblioteca resterebbero senz’altro spaesati, perché gli edifici costruiti per conservare libri e il modo stesso di conservarli sono radicalmente cambiati nei secoli. Nel corso dell’incontro si potrà ammirare ciò che resta delle meravigliose biblioteche romane e il viaggio proseguirà nelle biblioteche dei monasteri medievali e rinascimentali (dove si decoravano splendidi libri miniati). La biblioteca moderna si attesta nel Cinquecento e trova eccezionale diffusione in età barocca e neoclassica, unendo la funzione di custodia dei testi alla esuberanza delle decorazioni: affreschi, sculture, mobili intagliati che trasformarono le biblioteche in autentiche cattedrali dei libri.

Marco Carminati, giornalista, dal 2020 al 1° aprile 2023 è stato il caporedattore responsabile dell’inserto culturale “Domenica” de “Il Sole 24 Ore”. Da più di un decennio cura il ciclo di incontri pubblici dal titolo “Capolavori raccontati” per Palazzo Ducale e collabora alle iniziative didattiche del FAI del Fondo per l’ambiente Italiano, degli Amici di Brera e degli Amici del Museo Poldi Pezzoli. Nel 2018 è stato nominato Accademico Onorario dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e dal 2023 è Vicepresidente dell’Associazione degli Amici di Brera.

Il ciclo “Libri&Biblioteche come opere d’arte” proseguirà con il seguente calendario:

19 febbraio 2024 | Carlo Vecce

I libri di Leonardo. Viaggio nella biblioteca di un genio

26 febbraio 2024 | Alessandra Quarto

Le architetture per i libri. La Biblioteca Nazionale di Francia, un progetto moderno e spettacolare

4 marzo 2024 | Micol Forti

I libri d’artista del Novecento. Matisse & dintorni

11 marzo 2024 | Stefano Zuffi

Dipingere & Leggere. Il libro nell’arte italiana

Nella foto: Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial