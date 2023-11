Arriva a Palazzo Nicolosio Lomellino “The library at night”: alla scoperta delle biblioteche con la realtà virtuale

In occasione di Genova Capitale del Libro 2023 arriva a Genova la mostra “The library at night – La biblioteca di notte”, un’installazione immersiva a realtà virtuale ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage, attraverso la casa di produzione canadese Ex Machina.

“The library at night” - che sarà visitabile dal 7 novembre al prossimo 3 marzo nel Palazzo dei Rolli Nicolosio Lomellino, in via Garibaldi 7 - condurrà i visitatori alla scoperta delle più grandi biblioteche del mondo, esistenti e mai esistite: un invito a perdersi (muniti di cuffie e visore) tra gli scaffali di 10 celebri biblioteche, inclusa quella tragicamente perduta di Alessandria d’Egitto, divenuta nei secoli lo spazio della conoscenza per antonomasia. La mostra giunge per la prima volta in Italia dopo il grande successo in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania.

Organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova onlus, la rassegna è disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco) e arricchisce in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023.

Orario: da martedì a domenica dalle ore 10 alle 18. Chiuso il lunedì.

Info e prenotazioni: Tel. 010 0983860 - 393 824 6228 (prefestivi/festivi)

www.palazzolomellino.org

I biglietti saranno presto disponibili anche online al link: https://www.visitgenoa.it/evento/library-night-palazzo-lomellino-nicolosio

foto: fb@palazzolomellino