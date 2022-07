LIB - Libri in Baia al porticato Brignardelli a Lavagna

Il 30 e 31 luglio a Lavagna nella meravigliosa cornice del Porticato Brignardello di Piazza Marconi si terrà la festa dell’editoria LIB - Libri in Baia. L’ingresso è gratuito dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica. SBS Comunicazione sarà presente con uno stand per presentare i libri della collana SenzaBarcode, edita da CTL Editore, con i testi di Andrea Barricelli con Dominio e Ribellione e Equilibrio e Cambiamento. Laura Mancini con Brucia. Alessandra Angelini con Biopsicodelia dell’anima. Marco Costantini con I Fiori di Pina e Flavio Tamiro con Mille Lemmi di notte.

Oltre ai libri SenzaBarcode saranno presenti altri autori provenienti da più parti d’Italia con un nutrito programma. Sotto al porticato, sabato 30, alle 15:30, troveremo: alle 15:30 Marianna Daniele con Perché in Antartide? (ED. La Bussola) Introduce Sheyla Bobba, modera Fiorella Mandaglio. Domenica 31 dalle 10 Chiara Ceneroni con Lasciati trovare (Morphema Editrice) Introduce Sheyla Bobba, modera Fiorella Mandaglio. Alle 13 Maria Ausilia Maggi con Studicarìe - versi in collisione diretta (Agorà & Co.) Modera Sheyla Bobba. Dalle 16 Davide Rossi con Storia di un numero (ED. Rossini) Modera Sheyla Bobba.

Presso lo stand di SBS Comunicazione, invece, sarà possibile incontrare: alle 16 Gianni Bortolaso con il romanzo umoristico Un accordo stonato (ED. Argentodorato). Alle 17 Chiara Maggi con La ragazza dei fiori (ED. CTL) Moderano Sheyla Bobba e Ginevra Lupo. Dalle 19 Maria Orlandi con L'amore è una danza (self Amazon) Modera Sheyla Bobba. Alle 21 Chiara Domeniconi con Come un chiodo nella carne (ED. ArgentoDorato) e altri libri Modera Sheyla Bobba. L’ultimo giorno di fiera, domenica 21, sempre presso lo stand: alle 13 Fiorella Mandaglio con Tra mito e fantasia (CTL collana SenzaBarcode) Introduce Sheyla Bobba Modera Ginevra Lupo. Alle 18, chiude l’appuntamento ligure di #LibrialMare con #SBSComunicazione, Marinella Brandinali con La tua voce è un grido (ED ArgentoDorato) Modera Sheyla Bobba.

Sul tavolo, inoltre, sarà possibile trovare l’ultimo libro di Marco Paoli, Il re della giostra, Rigenerare il Bel Paese di Alessandro Bianchi e Le InAmabili di Sheyla Bobba. “La Liguria è anche un po’ la mia terra” sorride e racconta la Bobba, nata a Savona ma vissuta tra Piemonte e Centro Italia. “Ora, da Roma, si sente il bisogno di cambiare le prospettive per cercare una visione più ampia. Quando ho scelto di partecipare a Lib - Libri in Borgo, non mi aspettavo una tale partecipazione da parte di autori provenienti da mezza Italia. Un sincero ringraziamento agli organizzatori e alle Istituzioni che hanno reso possibile questo evento”.

Siamo al giro di boa per gli eventi estivi di #Librialmare, per conoscere le prossime date e partecipare visitare www.sbscomunicazione.it o chiamare il 3456048479.